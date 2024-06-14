A Milli Kadın Voleybol Takımımız Milletler Ligi'nde Final Etabına Kalmayı Garantiledi!
A Milli Kadın Voleybol Takımımız Milletler Ligi'nde Final Etabına Kalmayı Garantiledi!
Daniele Santarelli yönetiminde başarıdan başarıya koşan, tüm Türkiye'ye büyük gurur yaşatan Filenin Sultanları, Milletler Ligi'nde normal sezonun bitimine iki maç kala finallere yükselmeyi garantiledi.
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A Milli Kadın Voleybol Takımımız, dün Hong Kong'da düzenlenen turnuvanın ikinci maçında Dominik Cumhuriyeti ile karşı karşıya gelmişti.
AyYıldızlılar, rakibini 3-1 mağlup ederek üst üste 7. galibiyetini elde etmişti.
Puan durumunda 3. basamağa yükselen Milliler, alınan diğer sonuçların ardından kalan iki karşılaşması öncesi adını finallere yazdırdı.
16 takımın mücadele ettiği Milletler Ligi'nde üç hafta sonunda puan cetvelinde ilk 8 sırada yer alan takımlar, finallere katılacak.
Final etabı, 20-23 Haziran tarihleri arasında gerçekleştirilecek.
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Filenin Sultanları, geçen yıl Milletler Ligi'nde şampiyon olmuştu.
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