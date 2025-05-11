90'lı Yıllara Sesiyle Damga Vuran Bendeniz Son Haliyle Şaşırttı: Aldığı Kilolar Dikkat Çekti!

Müziğe neden ara verdiği sorusuna ise hem sağlık sorunlarını hem de sektördeki atmosferi neden göstermişti.

“Kısıtlı projeler, düşük bütçeler bana göre değil. Dinleyicimle aramdaki bağ hâlâ güçlü, bunu tekrar zirveye taşıyacak enerjim var” sözleriyle iddiasını ortaya koyan Bendeniz, müziği ticaret haline getiren yaklaşımlara da sert çıkmıştı.