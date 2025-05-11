90'lı Yıllara Sesiyle Damga Vuran Bendeniz Son Haliyle Şaşırttı: Aldığı Kilolar Dikkat Çekti!
90’ların unutulmaz seslerinden Bendeniz, İstanbul’daki son konserinde sahneye çıktığı haliyle sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Etkileyici sesiyle bir döneme damga vuran sanatçının aldığı kilolar dikkatlerden kaçmadı.
İşte detaylar...
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Türk pop müziğinin 90’lardaki güçlü kadın vokallerinden biri olan Bendeniz, İstanbul’daki son sahne performansıyla adından söz ettirdi.
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Görünümündeki değişimle gündeme gelen sanatçı, bir süre önce gazeteci Alev Gürsoy Cimin’e verdiği röportajda hayatının en sakin dönemini yaşadığını belirtmişti.
İşte son hali:
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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Bendeniz Benokyanus olmuş
bu espiriyi yapmaya gelmiştim gidiyorum.
2018 klibi var o klipte zayıfmış galiba plandemi sonra kilo almış
cumadan pazara şarkısı ilk çıktığında her gün tvde yayınlanırdı