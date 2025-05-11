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90'lı Yıllara Sesiyle Damga Vuran Bendeniz Son Haliyle Şaşırttı: Aldığı Kilolar Dikkat Çekti!

90'lı Yıllara Sesiyle Damga Vuran Bendeniz Son Haliyle Şaşırttı: Aldığı Kilolar Dikkat Çekti!

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Magazin Editörü
11.05.2025 - 13:36

90’ların unutulmaz seslerinden Bendeniz, İstanbul’daki son konserinde sahneye çıktığı haliyle sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Etkileyici sesiyle bir döneme damga vuran sanatçının aldığı kilolar dikkatlerden kaçmadı. 

İşte detaylar...

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Türk pop müziğinin 90’lardaki güçlü kadın vokallerinden biri olan Bendeniz, İstanbul’daki son sahne performansıyla adından söz ettirdi.

Türk pop müziğinin 90’lardaki güçlü kadın vokallerinden biri olan Bendeniz, İstanbul’daki son sahne performansıyla adından söz ettirdi.

Bir dönemin ‘Müjdeler Ver’, ‘Güzeller Güzeli’, ‘Ya Sen Ya Hiç’, ‘Ah Bir Dönsen’ gibi unutulmaz şarkılarına imza atan sanatçının sahneye çıktığı son hali sosyal medyada çok konuşuldu. Sahne görüntüsüyle dikkat çeken Bendeniz’in aldığı kilolar, bazı takipçilerin gözünden kaçmadı.

Görünümündeki değişimle gündeme gelen sanatçı, bir süre önce gazeteci Alev Gürsoy Cimin’e verdiği röportajda hayatının en sakin dönemini yaşadığını belirtmişti.

Görünümündeki değişimle gündeme gelen sanatçı, bir süre önce gazeteci Alev Gürsoy Cimin’e verdiği röportajda hayatının en sakin dönemini yaşadığını belirtmişti.

Müziğe neden ara verdiği sorusuna ise hem sağlık sorunlarını hem de sektördeki atmosferi neden göstermişti.

“Kısıtlı projeler, düşük bütçeler bana göre değil. Dinleyicimle aramdaki bağ hâlâ güçlü, bunu tekrar zirveye taşıyacak enerjim var” sözleriyle iddiasını ortaya koyan Bendeniz, müziği ticaret haline getiren yaklaşımlara da sert çıkmıştı.

İşte son hali:

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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Magazin Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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Genesis Yinesis

Bendeniz Benokyanus olmuş

V. Murad

bu espiriyi yapmaya gelmiştim gidiyorum.

futboltopu20

2018 klibi var o klipte zayıfmış galiba plandemi sonra kilo almış

futboltopu20

cumadan pazara şarkısı ilk çıktığında her gün tvde yayınlanırdı