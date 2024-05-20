9 Yaşındayken Annesinin Şiddet Gördüğüne Tanıklık Eden Kadından Tüyler Ürperten Paylaşım
9 Yaşındayken Annesinin Şiddet Gördüğüne Tanıklık Eden Kadından Tüyler Ürperten Paylaşım
Toplumumuzda şiddete uğramayan taciz edilmeyen kadın sayısı çok az. Hangi kadınla konuşursanız konuşun, içinize dokunacak bir hikaye vardır. Bu kez bir sosyal medya kullanıcısı, annesinin başından geçenleri anlatarak tüylerimizi ürpertti.
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Kadına şiddet, toplumumuzun yıllardır kanayan bir yarası.
2007-2021 yılları arasında, Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu'nun acil hizmet veren "Ev İçi Şiddet Acil Yardım Hattı”na gelen 28 binden fazla çağrı olduğu belirtildi. Bu sayı yalnızca, bir acil hattına gelebilen çağrıların sayısı.
Yardım çağıramayan, çaresiz kalan, susturulan kadınları siz düşünün!
Bir sosyal medya kullanıcı da annesine uygulanan şiddeti yıllar geçse de unutamayacağını bu satırlarla ifade etti;
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