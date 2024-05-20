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9 Yaşındayken Annesinin Şiddet Gördüğüne Tanıklık Eden Kadından Tüyler Ürperten Paylaşım

9 Yaşındayken Annesinin Şiddet Gördüğüne Tanıklık Eden Kadından Tüyler Ürperten Paylaşım

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Onedio Editörü
20.05.2024 - 14:49

Toplumumuzda şiddete uğramayan taciz edilmeyen kadın sayısı çok az. Hangi kadınla konuşursanız konuşun, içinize dokunacak bir hikaye vardır. Bu kez bir sosyal medya kullanıcısı, annesinin başından geçenleri anlatarak tüylerimizi ürpertti.

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Kadına şiddet, toplumumuzun yıllardır kanayan bir yarası.

Kadına şiddet, toplumumuzun yıllardır kanayan bir yarası.

Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu'nun  2023 yılı Haziran ayında açıkladığı verilere göre, ülkemizde şiddete maruz bırakılan her 10 kişiden 8’i kadın.

2007-2021 yılları arasında, Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu'nun acil hizmet veren "Ev İçi Şiddet Acil Yardım Hattı”na gelen 28 binden fazla çağrı olduğu belirtildi. Bu sayı yalnızca, bir acil hattına gelebilen çağrıların sayısı.

2007-2021 yılları arasında, Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu'nun acil hizmet veren "Ev İçi Şiddet Acil Yardım Hattı”na gelen 28 binden fazla çağrı olduğu belirtildi. Bu sayı yalnızca, bir acil hattına gelebilen çağrıların sayısı.

28 binden fazla çağrıların yüzde 73’ünün evli ve büyük oranda 31-55 yaş arasında olduğu, faillerin ise yüzde 90’ının erkek ve 'eşleri' olduğu kaydedilmiş.

Yardım çağıramayan, çaresiz kalan, susturulan kadınları siz düşünün!

Yardım çağıramayan, çaresiz kalan, susturulan kadınları siz düşünün!

Tabii bir de evlatlarını. Kadınlar, en çok da annelerinin gördüğü şiddetten etkileniyor. Ellerinden bir şey gelmiyor, yaşanılan acı ve dram ise yıllar boyu taze kalıyor.

Bir sosyal medya kullanıcı da annesine uygulanan şiddeti yıllar geçse de unutamayacağını bu satırlarla ifade etti;

Bir sosyal medya kullanıcı da annesine uygulanan şiddeti yıllar geçse de unutamayacağını bu satırlarla ifade etti;
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