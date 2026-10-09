81 İlde Polisler Çevirme Yapmaya Başladı: Arabasında Bu Malzemeler Olmayanlara 1.246 TL Ceza Kesiliyor
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Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Başkanlığı ekipleri, 81 ilde araç güvenlik ekipmanlarına yönelik denetimleri sıklaştırdı. Çevirme noktalarında bagajlar açılıyor; ilk yardım çantası, yangın söndürme tüpü ve reflektörü eksik ya da kullanılamaz durumda olan sürücülere 2026 tarifesine göre 1.246 TL idari para cezası kesiliyor.
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İlk yardım çantası boş ya da tarihi geçmişse, araçta hiç yokmuş gibi işlem görüyor.
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Yangın tüpünün araçta durması yetmiyor, basıncının ve son kullanma tarihinin de tutması gerekiyor.
En az iki reflektör ise motosiklet ve motorlu bisiklet dışındaki tüm motorlu araçlarda zorunlu.
Kriko ve bijon anahtarı da listede, ancak pense ile tornavida için Bakanlık yeni bir zorunluluk olmadığını söylemişti.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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