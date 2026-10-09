81 İlde Polisler Çevirme Yapmaya Başladı: Arabasında Bu Malzemeler Olmayanlara 1.246 TL Ceza Kesiliyor

Denetimler yalnızca ruhsat ve ehliyetle sınırlı kalmıyor. Polis, aracı kenara çektiği sürücüden bagajı açmasını istiyor ve ilk yardım çantasının yerinde olup olmadığına bakıyor. Asıl takılma noktası çantanın içi. Kullanım süresi geçmiş ya da eksilmiş malzeme, trafik ekiplerinin gözünde 'kullanılır durumda ekipman' sayılmıyor. Yani çanta bagajda dursa bile ceza kesilebiliyor.

Ceza tutarı Karayolları Trafik Kanunu'nun 31. maddesine dayanıyor. Emniyetin 2026 tarifesinde eksik ya da kullanılamaz ekipman için 1.246 TL idari para cezası öngörülüyor; ayrıca ceza puanı da işleniyor. Aracın sahibi sürücü değilse aynı ceza plakaya da yazılabiliyor.