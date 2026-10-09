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81 İlde Polisler Çevirme Yapmaya Başladı: Arabasında Bu Malzemeler Olmayanlara 1.246 TL Ceza Kesiliyor

81 İlde Polisler Çevirme Yapmaya Başladı: Arabasında Bu Malzemeler Olmayanlara 1.246 TL Ceza Kesiliyor

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
09.10.2026 - 08:20
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Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Başkanlığı ekipleri, 81 ilde araç güvenlik ekipmanlarına yönelik denetimleri sıklaştırdı. Çevirme noktalarında bagajlar açılıyor; ilk yardım çantası, yangın söndürme tüpü ve reflektörü eksik ya da kullanılamaz durumda olan sürücülere 2026 tarifesine göre 1.246 TL idari para cezası kesiliyor.

Kaynak: Sselin Turşak / Sözcü

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İlk yardım çantası boş ya da tarihi geçmişse, araçta hiç yokmuş gibi işlem görüyor.

İlk yardım çantası boş ya da tarihi geçmişse, araçta hiç yokmuş gibi işlem görüyor.

Denetimler yalnızca ruhsat ve ehliyetle sınırlı kalmıyor. Polis, aracı kenara çektiği sürücüden bagajı açmasını istiyor ve ilk yardım çantasının yerinde olup olmadığına bakıyor. Asıl takılma noktası çantanın içi. Kullanım süresi geçmiş ya da eksilmiş malzeme, trafik ekiplerinin gözünde 'kullanılır durumda ekipman' sayılmıyor. Yani çanta bagajda dursa bile ceza kesilebiliyor.

Ceza tutarı Karayolları Trafik Kanunu'nun 31. maddesine dayanıyor. Emniyetin 2026 tarifesinde eksik ya da kullanılamaz ekipman için 1.246 TL idari para cezası öngörülüyor; ayrıca ceza puanı da işleniyor. Aracın sahibi sürücü değilse aynı ceza plakaya da yazılabiliyor.

Yangın tüpünün araçta durması yetmiyor, basıncının ve son kullanma tarihinin de tutması gerekiyor.

Yangın tüpünün araçta durması yetmiyor, basıncının ve son kullanma tarihinin de tutması gerekiyor.

Otomobil, minibüs, otobüs, kamyonet, kamyon, çekici ve tehlikeli madde taşıyan tüm araçlarda yangın söndürme cihazı zorunlu. Otomobillerde en az 1 kilogram kuru toz kapasiteli bir tüp isteniyor.

Ancak denetimde sadece varlığına bakılmıyor. Manometresi yeşil bölgeden çıkmış, basıncı düşmüş ya da son kullanma tarihi geçmiş bir tüp, polis açısından hiç olmayan tüple aynı sonucu doğurabiliyor. Sözcü'nün aktardığına göre ceza kesilen sürücülerin en sık düştüğü hata da tam bu: Tüp bagajda duruyor, ama yıllardır kimse kontrol etmemiş.

Kısacası, araç muayenesinden geçmiş olmak da bu kontrolden muaf tutulmanız için yeterli değil. Muayenede hafif kusur olarak kaydedilebilen eksiklik, yol kenarındaki çevirmede doğrudan para cezasına dönüşebiliyor.

En az iki reflektör ise motosiklet ve motorlu bisiklet dışındaki tüm motorlu araçlarda zorunlu.

En az iki reflektör ise motosiklet ve motorlu bisiklet dışındaki tüm motorlu araçlarda zorunlu.

Reflektör zorunluluğu motosiklet ve motorlu bisiklet dışındaki bütün motorlu araçlar için geçerli. Sürücülerin bagajda iki adet reflektör bulundurması gerekiyor; kırık ya da kullanılamaz durumdaki reflektör de eksik sayılıyor.

Bu malzeme arıza ya da kaza anında arkadan gelen sürücüleri uyarmak için kullanılıyor. Denetimlerin sertleşmesinin arkasında da en çok bu tür güvenlik ekipmanlarının yolda hayat kurtarabildiği vurgusu var.

Eksiklik tespit edildiğinde sürücüye idari para cezası uygulanıyor. Haberde 'binlerce liralık' ceza ifadesi kullanılsa da kesin tutar verilmiyor; resmî tarife ise 1.246 TL. Erken ödeme yapılırsa bu tutar üzerinden indirim uygulanabildiği de belirtiliyor.

Kriko ve bijon anahtarı da listede, ancak pense ile tornavida için Bakanlık yeni bir zorunluluk olmadığını söylemişti.

Kriko ve bijon anahtarı da listede, ancak pense ile tornavida için Bakanlık yeni bir zorunluluk olmadığını söylemişti.

Yönetmelikteki listede kriko ve bijon anahtarı da yer alıyor. Bunlara yedek dış aydınlatma ampulü, el feneri ya da seyyar lamba ve çekme halatı gibi malzemeler ekleniyor; kar koşullarında zincir de isteniyor.

Mayıs ayında 'pense ve tornavida zorunlu oldu' iddiası dolaşıma girmişti. İçişleri Bakanlığı 22 Mayıs 2026'da yaptığı açıklamada, ekipman yönetmeliğinde en son 2012'de değişiklik yapıldığını belirtti ve 'Yeni bir düzenleme yoktur' diyerek haberlere itibar edilmemesini istedi.

Yani bagajınızı gözden geçirirken asıl dikkat edilmesi gereken ilk yardım çantası, yangın tüpü ve reflektörün hem yerinde hem de kullanılabilir olması. Çevirmelerin ne kadar süreceği açıklanmadı; ekiplerin kontrollere devam etmesi bekleniyor.

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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