8 Soruda Ne Kadar Misafirperver Olduğunu Söylüyoruz!
8 Soruda Ne Kadar Misafirperver Olduğunu Söylüyoruz!
Kimimiz misafirsiz duramaz, kimimiz ise misafirlerden pek haz etmez. Peki sen bunlardan hangisisin? Testi çöz, senin ne kadar misafirperver biri olduğunu söyleyelim!
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1. Kendini çok yorgun hissediyorsun ama arkadaşların sana gelmek istiyor. Ne yaparsın?
2. Arkadaşınla buluşacaksınız. Onun evine gitmeyi mi seçersin yoksa onun sana gelmesini mi?
3. En son ne zaman misafir ağırladın?
4. Genellikle evine kaç kişilik misafir grupları gelir?
5. Çat kapı gelen misafirler için buzluğunda hızlıca hazırlayabileceğin bir şeyler var mı?
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6. Evinde fazladan diş fırçası var mı?
7. Misafir geleceğini öğrendiğinde hemen temizliğe girişir misin?
8. Son olarak, bir eve misafir olarak gittiğinde ev sahibinden beklentin ne olur?
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