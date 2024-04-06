8 Soruda Ne Kadar Misafirperver Olduğunu Söylüyoruz!

Senin için misafirlikte iki kriter var: Evine gelecek olan kişi ile yakınlığın ve o anki ruh halin. Eğer misafirin sevdiğin ve samimi olduğun biriyse onu öyle güzel ağırlıyorsun ki! Ama eğer kendini pek de misafir ağırlama havasında hissetmiyorsan açıkçası evine insanların gelmesine katlanamıyorsun bile. Kendine kızma, hepimizin böyle dönemleri olabiliyor!