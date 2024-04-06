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8 Soruda Ne Kadar Misafirperver Olduğunu Söylüyoruz!

etiket 8 Soruda Ne Kadar Misafirperver Olduğunu Söylüyoruz!

Radlands
Radlands - Onedio Üyesi
06.04.2024 - 20:31

Kimimiz misafirsiz duramaz, kimimiz ise misafirlerden pek haz etmez. Peki sen bunlardan hangisisin? Testi çöz, senin ne kadar misafirperver biri olduğunu söyleyelim!

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1. Kendini çok yorgun hissediyorsun ama arkadaşların sana gelmek istiyor. Ne yaparsın?

2. Arkadaşınla buluşacaksınız. Onun evine gitmeyi mi seçersin yoksa onun sana gelmesini mi?

3. En son ne zaman misafir ağırladın?

4. Genellikle evine kaç kişilik misafir grupları gelir?

5. Çat kapı gelen misafirler için buzluğunda hızlıca hazırlayabileceğin bir şeyler var mı?

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6. Evinde fazladan diş fırçası var mı?

7. Misafir geleceğini öğrendiğinde hemen temizliğe girişir misin?

8. Son olarak, bir eve misafir olarak gittiğinde ev sahibinden beklentin ne olur?

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Misafirperverlik deyince de sen!

Sen gerçekten de gördüğümüz en misafirperver insan olabilirsin. Sevdiklerini evinde ağırlamayı, onlarla hoş vakit geçirmeyi çok seviyorsun. Bu sana o kadar iyi geliyor ki, o yüzden de evin neredeyse hiç boş kalmıyor. Hep birileri gelip gidiyor. Onlarla birlikte oldukça enerjin yenileniyor, hayat sevincin maksimum seviyeye ulaşıyor!

Moduna göre değişiyor…

Senin için misafirlikte iki kriter var: Evine gelecek olan kişi ile yakınlığın ve o anki ruh halin. Eğer misafirin sevdiğin ve samimi olduğun biriyse onu öyle güzel ağırlıyorsun ki! Ama eğer kendini pek de misafir ağırlama havasında hissetmiyorsan açıkçası evine insanların gelmesine katlanamıyorsun bile. Kendine kızma, hepimizin böyle dönemleri olabiliyor!

Sen misafir ağırlamaktan hiç hoşlanmıyorsun!

Senin için ev özel bir alan ve bu özel alanda rahat olmak, dinlenmek istiyorsun. Misafirler gelip giderken bunu yapamayacağın için de misafir ağırlamaktan hiç hoşlanmıyorsun. Bu yüzden senin katlanabildiğin tek misafir grubu aşırı yakın arkadaşların veya aile üyelerin oluyor. Çünkü onlarlayken kendin olabiliyorsun. Seni gerçekten çok iyi anlıyoruz!

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