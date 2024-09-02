8 Soruda Mutfakta Vakit Geçirmeyi Sevdirecek Bir Öneri Veriyoruz!
8 Soruda Mutfakta Vakit Geçirmeyi Sevdirecek Bir Öneri Veriyoruz!
Bize kendinden bahset sana mutfakta vakit geçirmeyi sevdirecek bir öneri verelim. Haydi başlayalım!
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1. Mutfakta ne kadar zaman geçiriyorsun?
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2. Mutfakla ilgili en çok neyi seviyorsun?
3. Bir tarif okuduğunda ne hissediyorsun?
4. Hafta sonları genelde ne yaparsın?
5. Mutfağın en sevdiğin bölümü neresi?
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