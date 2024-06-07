7 Haziran Cuma Akşamı Kaçırdığın Haberler
7 Haziran Cuma Akşamı Kaçırdığın Haberler
Dün akşam gözden kaçırdığınız ya da tüm detayları ile yeniden okuyup 'ne olmuştu ya?' diyeceğiniz haberleri sizler için derledik.
İşte 7 Haziran Cuma akşamının gözden kaçırılmaması gereken ve mutlaka okumanız gereken içerikleri...
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A Milli Takım, EURO 2024'ün 26 kişilik kadrosunu duyurdu.
Deniz kirliliği çağımızın problemlerinden biri. İnsan faaliyetlerinin sonucu olarak ortaya çıkan bu durum, deniz ekosistemlerini tehdit eden bir tehlikeye dönüştü. Deniz canlılarının yaşamını olumsuz etkileyen bu kirlilik, aynı zamanda insan sağlığını da riske atıyor. Fakat yine de insanlarımız bu konuda oldukça bilinçsiz.
Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen’ın bir erkek tarafından saldırıya uğradığı açıklandı.
Filistin ve İsrail arasındaki gerilim devam ediyor. Bu savaştan en çok etkilenen elbette bölgedeki çocuklar oluyor.
Beyaz Futbol ekibinin dağılması sonrası eski hakem ve spor yorumcusu Ahmet Çakar, Beyaz TV'ye zehir zemberek sözlerde bulundu. Çakar, "Bir gün gelecek en sert cevabı vereceğim. Kimsiniz ulan siz?" dedi.
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Antalya'da olumsuz hava koşulları yaşandı. Buna bağlı olarak, Antalya Havaalanı'nda yaşanan toz fırtınası sebebiyle uçaklar iniş ve kalkışlarını gerçekleştiremedi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Meral Akşener görüşmesi sonrası Akşener'e yakın isim SÖZCÜ TV'ye dikkat çeken açıklamalarda bulundu. İYİ Parti Milletvekili Burak Akburak, "Akşener oğluyla ilgili iddialara kızgın. Cumhurbaşkanı yardımcılığı teklifi olursa değerlendirilir" dedi.
Hafta içi her gün atv'de yayınlanan Esra Erol'da da kan donduran bir olay ortaya çıktı. 24 yıldır aradığı annesini bulmak için yayına çıkan Ayşe isimli kadın, programa çıkar çıkmaz Erol'un ekibi sayesinde annesine kavuştu. Annesinin ardından babasını da bulmak isteyen Ayşe'nin öz babasının aslında dedesi olduğu ve annesinin babası tarafından tecavüze uğradığı ortaya çıktı.
Sosyal medya kullanıcısı bir çift, evlerinin arkasında gömülü bir sandık buldu.
İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik saldırıları sürüyor. Bölgede çoğu çocuk binlerce sivili katleden İsrail ordusu, tepkilere rağmen katliama devam ediyor. İsrail'in Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Gilad Erdan, BM’nin İsrail'i "çatışma bölgelerinde çocuklara zarar veren" ülkelerin olduğu kara listeye aldığını belirtti.
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Galatasaray teknik direktörü Okan Buruk'un yeni maaşı dudak uçuklattı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ayasofya'da düzenlenen Marmara Anadolu İmam Hatip Lisesi ve Kur’an Kursu’nda hafızlıklarını tamamlayan öğrencilerin icazet törenine katıldı. Program, sonunda hafızlara çeşitli hediyeler takdim edildi.
İstanbul'un Avcılar ilçesinde kahvehaneye silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda 1'i ağır, 4 kişi yaralandı.
İstanbul'un Başakşehir ilçesinde yaşayan emekli polis memuru, önce ailesini rehin aldı daha sonra cama çıkarak intihar etmeye kalkıştı. Olay yerine özel harekat polisleri sevk edilirken; şüpheli iddiaya göre, polis köpeğini silahla vurarak camdan attı.
Oyuncu Deniz Uğur ve Reha Muhtar arasında çıkan krizde sular durmuyor. Mahkeme, Deniz Uğur'un, velayeti Reha Muhtar'da bulunan oğulları Poyraz için nafaka ödemesine karar vermişti. Karar sonrası oyuncu Deniz Uğur'dan açıklama geldi.
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Çorum’da görevli olduğu okulda yabancı uyruklu öğrencinin velisi tarafından zincirli saldırıya uğrayan okul müdürü Ömer Atılgan, "Odamda küfür ve hakaretler etmeye başladı. Sonra zincirle vurmaya başladı" dedi. Saldırgan olay yerinden kaçtı.
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