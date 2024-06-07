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Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen Darbedildi: Saldırgan Tutuklandı

Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen Darbedildi: Saldırgan Tutuklandı

Saldırı danimarka
Kübra Köklü
Kübra Köklü - Onedio Haber ve Gündem Editörü
07.06.2024 - 23:08

Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen’ın bir erkek tarafından saldırıya uğradığı açıklandı. 

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Ülke basınının polis ve başbakanlık ofisine dayandırdığı habere göre; Başbakan Frederiksen darbedildi.

Ülke basınının polis ve başbakanlık ofisine dayandırdığı habere göre; Başbakan Frederiksen darbedildi.

Frederiksen’ın yaralanıp yaralanmadığı netlik kazanmazken, olay sonrası saldırganın tutuklandığı söylendi.

Frederiksen’ın yaralanıp yaralanmadığı netlik kazanmazken, olay sonrası saldırganın tutuklandığı söylendi.
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