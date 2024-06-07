A Milli Takım'ın Kadrosu Belli Oldu: İşte EURO 2024 Kadromuz
A Milli Takım'ın Kadrosu Belli Oldu: İşte EURO 2024 Kadromuz
A Milli Takım, EURO 2024'ün 26 kişilik kadrosunu duyurdu.
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A Milli Takım, Almanya'da 14 Haziran - 14 Temmuz aralığında düzenlenecek olan EURO 2024'ün 26 kişilik kadrosunu açıkladı.
Milli Takım aday kadrosundan Berat Özdemir, Oğuz Aydın, Can Uzun, Doğan Alemdar, Cenk Özkaçar ve Abdülkadir Ömür çıkartılan isimler oldu.
İşte A Milli Takım'ın o kadrosu:
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