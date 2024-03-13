6 Yaşından Beri Demir Akciğer Makinesine Bağlı Yaşayan Paul Alexander Hayatını Kaybetti
6 Yaşından Beri Demir Akciğer Makinesine Bağlı Yaşayan Paul Alexander Hayatını Kaybetti
Kaynak: https://news.sky.com/story/paul-alexa...
78 yaşındaki Paul Alexander, 6 yaşında 'polio', halk arasında bilinen adıyla çocuk felci geçirmesiyle demir akciğer de denilen bir demir kapsülle hayata tutunmayı başarmıştı. Bu cesaret veren hikayesi maalesef Alexander 78 yaşındayken sonlandı. Detaylar👇
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1952'de çocuk felcine yakalandıktan sonra yaşaması bir mucizeydi. Demir akciğer denilen, kas kontrolü sağlanamadığında kişinin nefes almasına yardımcı olan bir solunum kapsülüne bağlı yaşıyordu.
Bu kapsülün içinde yıllarca hayata tutunan ve hukuk fakültesinden mezun olan Alexander, demir akciğerlerle yaşayan son insanlardan biriydi.
Sadece boynundan yukarısını hareket ettirebilen Paul Alexander, Güney Metodist Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun olduktan sonra, Austin Texas Üniversitesinde lisans derecesi yaptı.
Bölümdeyken tanıştığı Claire isimli bir kadınla nişanlandı. Ancak, Claire'in annesi onaylamadığı için nişan bozuldu ve birbirleriyle konuşmaları yasaklandı. Fakat bakıcısı Kathy ile tatlı vakitler geçirdiği söyleniyor.
2023 Ağustos ayında nefes alabilmesi için yeni bir yöntem bulunmuştu. 180 saniye boyunca makine olmadan nefes alabilmesini sağlayan bir teknikte başarılı olunmuştu.
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Son zamanlarda durumunun kötüleştiği, sürekli bir solunum yolu enfeksiyonu geçirdiği ve her hareket ettiğinde bacaklarında ağrı oluştuğu bildirildi.
Şimdi ise 78 yaşında 'Polio'dan kurtulan Paul Alexander'ın 78 yaşında öldüğü bildirildi. Hayata tutunma azminle ve tüm dünyaya gösterdiğin cesaretinle adını kalplerimize yazdırdın Alexander. Seni unutmayacağız. Işıklar içinde uyu.
"Çok üzücü. Sonunda huzuru buldu. Huzur içinde yatsın."
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"Nasıl bir hayat yaşadığını hayal bile edemiyorum."
"70 yıllık tuzak. Onu rahatlatmış olmalı."
"Sonunda... Acı sona erdi. Dinlen asker."
"Dinlen, bunu hak ediyorsun, sonsuz enerjinin özgürlüğünü hisset."
"Artık dinlenmeyi hak ediyor. 70 yıl boyunca kapana kısılmak çocuk oyuncağı değil. Huzur içinde yat Paul."
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