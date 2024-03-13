İngiltere'de Cerrahlar Bir İlke İmza Atarak Apple Vision Pro ile Ameliyata Girdiler!
İngiltere'de Cerrahlar Bir İlke İmza Atarak Apple Vision Pro ile Ameliyata Girdiler!
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Apple'ın yenilikçi karma gerçeklik başlığı Vision Pro, İngiltere'de bir ilke imza atarak Cromwell Hastanesi'nde görev yapan cerrahlar tarafından bir omurga tedavisi operasyonunda kullanıldı.
Bu teknoloji sayesinde cerrahi müdahaleyi gerçekleştiren ekip, hemşirelerin de desteğiyle hastanın hayati bilgilerini ve gerekli tıbbi ekipmanları Vision Pro üzerinden kolaylıkla izleyebildi.
Hemşire başlığı kullanarak hem operasyon için gerekli araç gereçleri hazırladı hem de hasta bilgilerini sürekli gözlem altında tuttu.
Sağlıkta kullanılan bu özelliği ABD merkezli yapay zeka şirketi olan Exex geliştirdi. Bunun üzerine İngiltere'deki iki sağlık hizmetleri fonu Exex ile teknolojinin sağlık sektöründe daha geniş bir alanda kullanılabilmesi için görüşmelere başladı.
Ülkedeki sağlık yetkilileri yapay zeka ve bilişim teknolojilerinin sağlık hizmetlerinde daha fazla benimsenmesi gerektiğinin altını çizdi.
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Ayrıca Birleşik Krallık Maliye Bakanı Jeremy Hunt son bütçe görüşmelerinde sağlık sektöründeki harcamalara değinerek ulusal sağlık hizmetlerinin teknolojiyi modernize etmek için büyük yatırımlar yapabileceğini belirtti.
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