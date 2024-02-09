6 Şubat'ta Kahramanmaraş'ta Yaşanan Depremin Sabahında Yaşananlar Araç Kamerasına Kaydedildi

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen 6 Şubat 2023 tarihli depremin ilk günü, araç kamerası ile görüntülendi. Görüntülerde, şehirde yaşanan trafik ve kargaşa kaydedildi. Depremden bir yıl sonra aynı bölge yine araç kamerası ile görüntülendi.