6 Ayrı İlde 19 Şuçtan Aranıyordu! Kadın Dolandırıcının Akılalmaz Oyunu Sonunda Açığa Çıktı
6 Ayrı İlde 19 Şuçtan Aranıyordu! Kadın Dolandırıcının Akılalmaz Oyunu Sonunda Açığa Çıktı
İçeriğin Devamı Aşağıda
6 ayrı ilde 19 suçtan arandığı belirtilen kadının piyasada faaliyet gösteren tüzel şirketlerin kullanımında bulunan çekleri çaldığı ve üzerlerinin doldurularak tekrar piyasaya sürdüğü ifade edildi.
10 yıldır aranan A.C.’nin yol kontrolü için durdurulduğunda, kardeşine ait kimlik belgesini göstererek yakalanmadığını, bu nedenle rahat hareket ettiği belirlendi.
A.C.’nin, kimlik belgesindeki fotoğrafa benzeyebilmek için kilo verdiği ve yüz estetiği yaptırdığı tespit edildi.
Yakalanmamak için estetiğe başvuran kadının kendi adına kayıtlı hiçbir ev ya da aracının bulunmadığı, sürekli adres değiştirdiği de ortaya çıktı.
A.C'nin en son Beyoğlu’nda bir evde ikamet ettiği bilgisine ulaşan ekipler, eve operasyon düzenledi. Operasyonda; çeşitli şirketlere ait çek koçanları, çok sayıda kaşe ve mühür ele geçirilirken A.C., tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda