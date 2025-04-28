6.2'lik Depremden Tavşan Çıktı

Yatağa o kadar geç yattım ki, sarsıntının beni uyandırmasına gerek kalmadı... Özlem yanımda uyuyordu, belki uyanmaz dedim, korkmasın dedim. Biraz etrafa baktım, burada bir şey olmaz bize. Uzayınca zelzele yavaşça sırtını okşadım. Mardin’in kayaları üzerinde taştan bir otelin içinde ne olabilir ki! Özlem dualarla uyandı, Murat hızla kalktı dilinde duası... Bende bir rahatlık, 'dışarısı kar çıkmayın, merak etmeyin birşey yok! Üşütmeyin soğuk...' dedim.

Tv'yi açtığımızda, ne Hatay kalmıştı ne Maraş…

Yollarda yarıklar, çekmeyen telefonlar, çaresizliğin sözsüzlüğü...

Sonra öğrendim ki Urfa da yıkılmış...

Daha dün Urfa'ya gitmekten vaz geçtik, aptal bir konforculuk yüzünden. Bazen şımarıklık iyidir.

İstanbul’a dönebilecek miyiz bilmiyoruz, havaalanları kapalı, uçaklar kalkmıyor...

Konuyu anladık mı emin değilim…

Bir hafta sonra yine aynı yerdeyim, eskiden bildiğim şehirlerin hafızamda kalanları ile başbaşayım. Şimdi hafızamdaki fotoğraf bambaşka bir “şey” ile değiş tokuş yaptı.

Hatay’a girerken, arabadan inip toprağa kapandım. Ağlamaktan içim çıktı, kimse ayıplamasın ama “toprağa; sana saldırmasınlar, senin bir suçun yok” diyerek ağladım.

23 Nisanda tüm camlar birbirine vurup heykellerim yerde bin parçaya ayrılırken sakin kalamayışıma şaşkınlıkla baktım. Adım atamayan bacaklarıma, neyin doğru olduğuna karar veremeyen aklıma…

Sonra aşağı indim, herkes aşağıdaydı.

Aslıyı aradım, az ötemde benim gibi eski bir apartmanda oturuyor, düşmedi telefon... Gülşen yazdı, yeni çıkmıştı zaten benden. Dayım aradı, panikle...Özgür gelmişti İsviçre'den, iki blok yanımda evleri, yoldaymış hissetmemiş. Mert’e yazdım, iyiymiş. Kardeşim aradı, Betül aradı, annem aradı, İren aradı, Betsi’yi aradım, Nazlı geldi… 'boşver seansı kahve içelim iyi misin?' dedi.

'İyiyim, seans yaparız bir şey yok, kırılanlar canımı sıktı sanırım' dedim ve sonra biraz yürüdük...

Nazlı gitti, eve geldim. Yemek yapmaya başladım, babam aradı. Tekrar sallandı bina, bacaklarım çözüldü. Dışarı çıkmadım, sessizce ağladım.

Nedenini bilmeden... Domates mevsimine geliyoruz yavaş yavaş, ne güzel. Küp küp doğradım, çok düzgün oldular.

Deprem çantası hazırlamadım. Montumu giyip oturdum koltuğa.

Donuk donuk baktım, kırılıp dökülenleri toplamadım da.

Sonra Hataya gittiğimde göz göze geldiğim genç adam geldi gözümün önüne, iki dünya arasına sıkışmış yüreğinden bir gıdımcık dışarı atılan mahçup bakışıyla. Sanki bir ayıbı var gibi, öyle göz kapaklarının ve yükselen omzunun ardına gizlenmiş gülümsese bir acayip, görmezden gelse başka bir hikaye... Ayrı dünyaların insanlarıyız o anda, ondaki tecrübe bende yok.