5 Yıl Sonra Kendini Nerede Görüyorsun?
5 Yıl Sonra Kendini Nerede Görüyorsun?
Diyelim ki birden bire 5 yıl ileriye gittik... Sen şu an neler yapıyorsun?
Söylüyoruz!
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Kendine ait bir sabah rutinin var mı?
Günde kaç saat uyuduğunu öğrenebilir miyiz?
Uyandıktan sonra hemen telefonunu ya da bilgisayarını kontrol ediyor musun?
Gerek iş hayatında gerekse sosyal hayatta zayıf yönlerini açıkça dile getirebilir misin?
Pekii, neleri başarıp neleri başarabileceğinin farkında mısın?
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İş hayatında potansiyelini tam olarak kullandığını ve gösterdiğini düşünüyor musun?
Kendine ait kişisel hedeflerin var mı? Bunlara ulaşmak için çaba gösteriyor musun?
Son olarak, ileriyi düşünerek mi hareket edersin yoksa anı mı yaşarsın?
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