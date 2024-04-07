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5 Yıl Sonra Kendini Nerede Görüyorsun?

etiket 5 Yıl Sonra Kendini Nerede Görüyorsun?

Ecivicivokke
Ecivicivokke - Onedio Üyesi
07.04.2024 - 11:01

Diyelim ki birden bire 5 yıl ileriye gittik... Sen şu an neler yapıyorsun?

Söylüyoruz!

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Kendine ait bir sabah rutinin var mı?

Günde kaç saat uyuduğunu öğrenebilir miyiz?

Uyandıktan sonra hemen telefonunu ya da bilgisayarını kontrol ediyor musun?

Gerek iş hayatında gerekse sosyal hayatta zayıf yönlerini açıkça dile getirebilir misin?

Pekii, neleri başarıp neleri başarabileceğinin farkında mısın?

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İş hayatında potansiyelini tam olarak kullandığını ve gösterdiğini düşünüyor musun?

Kendine ait kişisel hedeflerin var mı? Bunlara ulaşmak için çaba gösteriyor musun?

Son olarak, ileriyi düşünerek mi hareket edersin yoksa anı mı yaşarsın?

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Hedeflerinin tümüne ulaşmış olarak!

Sen 5 yıl sonra kendini tüm hedeflerine ulaşmış, emeklerinin karşılığını almış olarak görüyorsun. Bunu yaşamak için şu anda çok fazla emek gösteriyorsun tabii. 5 yıl sonra işinde iyi bir kademede, yüksek bir maaşla çalışan ve aynı zamanda aile hayatı mutlu, oldukça sosyal biri olacağını düşünüyorsun. Hepsi bugün neler yaptığına bağlı, biz sana inanıyoruz!

Hayattan daha fazla keyif alarak!

Sen 5 yıl sonra kendini hayattan daha fazla keyif alarak görüyorsun. Senin de elbette kendine göre bazı hayat hedeflerin var fakat bunlar için kendini ekstra zorlamıyorsun. Yeri geldiğinde anı yaşıyor, yeri geldiğinde çalışıyor, iş ve yaşam dengesini inanılmaz derecede iyi tutturuyorsun. Bu nedenle stresini de iyi bir biçimde yönetebiliyorsun. 5 yıl sonra da hayatını aynen bu şekilde devam ettireceğini fakat hayattan daha fazla keyif alan biri olacağını düşünüyorsun!

Şu anda olduğun yerde!

Senin için hayat büyük bir bilinmezlik taşıyor. Ne kadar hayal kurarsan kur, ne kadar çalışırsan çalış hayatın seni birden bire farklı alanlara, farklı şehirlere ve hatta farklı ülkelere çekebileceğini biliyorsun. Sen mucizelere inanıyor, anı yaşamaktan hoşlanıyorsun. Böylece 5 yıl sonra da kendin için planlar yapmıyor, şu an olduğun yerdeymiş gibi düşünerek hayatına devam ediyorsun fakat hayatın karşına neler çıkaracağı hiç belli olmaz!

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