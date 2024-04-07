5 Yıl Sonra Kendini Nerede Görüyorsun?

Sen 5 yıl sonra kendini hayattan daha fazla keyif alarak görüyorsun. Senin de elbette kendine göre bazı hayat hedeflerin var fakat bunlar için kendini ekstra zorlamıyorsun. Yeri geldiğinde anı yaşıyor, yeri geldiğinde çalışıyor, iş ve yaşam dengesini inanılmaz derecede iyi tutturuyorsun. Bu nedenle stresini de iyi bir biçimde yönetebiliyorsun. 5 yıl sonra da hayatını aynen bu şekilde devam ettireceğini fakat hayattan daha fazla keyif alan biri olacağını düşünüyorsun!