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5 Soruda Flörtünle Sevgili Olabilecek misin?

5 Soruda Flörtünle Sevgili Olabilecek misin?

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi ve Gündem Editörü
22.07.2026 - 10:34
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Plaza prensesinden yolların ustasına, astrologlardan kriptoculara kadar en ikonik flörtler seni bekliyor. Bu tiplemeleri doğru cevaplarla tavlayabilecek misin yoksa hoşuna gitmeyen yanıt verdiğinde direkt engellenecek misin? Yanıtları doğru seç ve istediğinle sevgili ol! Elenen flörtler arasına girmeden bakalım tavlayabilecek misin?

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi ve Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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