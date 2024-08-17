5 Psikoloji Faktöründen Hangisine Sahipsin?
5 Psikoloji Faktöründen Hangisine Sahipsin?
5 psikoloji faktöründen hangisine sahipsin?
Haydi testeee!
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1. Cinsiyetini seçer misin?
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2. Yaşını da seçer misin?
3. Sosyal etkinliklerde genellikle nasıl hissedersin?
4. Yeni bir işe başlarken nasıl ilerlersin?
5. Yoğun bir günün ardından nasıl hissedersin?
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6. Belirsizlikler seni yorar mı?
7. Sence iş yerindeki patron nasıl olmalı?
8. Hedeflerine ulaşmak konusunda hangi fikre daha yakınsın?
9. Bir problemi hemen çözer misin yoksa biraz erteleyebilir misin?
10. Son olarak seç birini!
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Açıklık
Sorumluluk
Sosyal Cömertlik
Uyumluluk
Duygusal
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