Kaynana Aşığı Nazlı Sabancı'dan Ressam Tuba Büyüküstün'e 5 Haziran'da Ünlülerin Yaptığı Instagram Paylaşımları
Kaynana Aşığı Nazlı Sabancı'dan Ressam Tuba Büyüküstün'e 5 Haziran'da Ünlülerin Yaptığı Instagram Paylaşımları
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Hadise, TikTok'ta yeni akım başlattı.
Hande Erçel, ablası Gamze Erçel'in davetinde boy gösterdi. Abla kardeş pek güzellerdi!
Danla Bilic, sosyalleşmeye çıktı.
Nazlı Sabancı, biricik kaynanasıyla Mardin hatıralarını paylaşmaya doyamadı.
Cemal Can Canseven, kuyumculara seslenip sanal bebek tasarımlı kolye siparişinde bulundu.
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Demet Akalın, patili çocuğunun doğum gününü es geçmedi.
Yoğun bir gün geçiren Ezgi Mola, biricik oğlu Can'a kavuştu.
Yasemin Tatlıses, annelik mesaisinin başına geçti.
"Ünlü olmak için Eser Yenenler'le evlendi" iddialarına bozulan Berfu Yenenler, gerekli açıklamayı yaptı.
Misafirlikte bayılan Pelin Akil, milyonların sesi oldu.
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Tuba Büyüküstün, yeteneklerini sergiledi.
Şeyma Subaşı yine kendini övmelere doyamadı.
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