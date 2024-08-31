31 Ağustos Cumartesi Akşamı Kaçırdığın Haberler
31 Ağustos Cumartesi Akşamı Kaçırdığın Haberler
Dün akşam gözden kaçırdığınız ya da tüm detayları ile yeniden okuyup 'ne olmuştu ya' diyeceğiniz haberleri sizler için derledik.
İşte 31 Ağustos Cumartesi akşamının gözden kaçırılmaması gereken ve mutlaka okumanız gereken içerikleri...
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Diyarbakır’da kaybolan ve 11 gündür arama çalışmaları devam eden Narin ile ilgili yeni bir gelişme daha yaşandı. HALK TV’de yer alan habere göre; soruşturma kapsamında gözaltına alınan S.G.’nin telefonundaki uygulama aracılığıyla tüm mesaj ve aramaları sildiği ortaya çıktı.
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Avrupa'dan üzgün dönen Galatasaray, Adana'da güldü. Sarı kırmızılılar ilk yarıda attığı dört golle rahat nefes aldı, maçı 5-1 kazandı.
Son dönemlerde açıklamaları kadar sosyal medya paylaşımlarıyla da adından söz ettiren Aleyna Tilki yeni şarkısı sonrası sürprizleri olduğunu duyurduğu kombini ağızları bir karış açık bıraktı.
Hollanda takımlarından Ajax ve Feyenoord arasında oynanancak maç polislerin grevi nedeniyle ertelendi.
Prens adlı dizi, son dönemin en beğenilen komedi işlerinden biri oldu. Özgün hikayesi ve etkileyici karakterleri ile dikkat çeken dizi, kısa sürede kendine büyük bir hayran kitlesi oluşturdu. Öyle ki dizinin pek çok repliği ve sahnesi kısa sürede hafızalara kazıdı. Onların başında da elbette Kaptan Van Dijk sahnesi geliyor.
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Suratının Ortasına Sıkmış: Son Dönemde Kutlamaların Vazgeçilmezi Olan Köpük Güldüren Bir Kazaya Sebep Oldu
Galatasaray’ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi, Adana Demirspor maçının 23. Dakikasında sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kaldı. Baldırını tutarak kenara gelen yıldız futbolcu hemen soyunma odasına alındı.
Yabancı kontenjanından isim boşaltmaya çalışan Beşiktaş'a Omar Colley'den müjdeli haber geldi.
Invalides'te düzenlenen para okçuluk müsabakalarında, kadınlar makaralı yay kategorisinde Öznur Cüre Girdi, finalde İranlı Fatemeh Hemmati ile karşılaştı. Öznur, zorlu mücadeleyi 144-141’lik skorla kazanarak paralimpik oyunlar şampiyonu unvanını elde etti.
Avrupa Ligi'nde kuralar çekildikten sonra heyecan yerini fikstür beklentisine bırakmıştı. Oluşacak fikstür puan hesaplarından, bilet satışlarına, deplasman planlarına kadar her şeyin başlangıcı olacaktı. UEFA, bu akşam fikstürü açıkladı.
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Özel hayatıyla dillerden düşmeyen Mert Demir geçtiğimiz gün verdiği konserinde Levent Yüksel'in dillere pelesenk olan şarkısı 'Zalim'i seslendirdi. Performansıyla sosyal medyayı ikiye bölen Demir'in yorumu büyük topa tutuldu.
Güvenlik Desen Var! Adana'da Bir Baba Çocuklarını Motoruna Astığı Çuvallara Koyarak Taşıdı
Ankara’nın Polatlı ilçesinde Murat Sefer Aksoy (65), dirgenin sivri uçları ile defalarca vurduğu yavru köpeği öldürdü. O anlar kameraya yansırken, gözaltına alınan Aksoy tutuklandı. 65 yaşındaki şahıs, köpeği öldürürken kendisini videoya çekenlere “Devlet kanun çıkardı köpekleri öldürmek için” diye bağırdı.
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