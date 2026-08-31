31 Ağustos - 6 Eylül 2026 Korkularınızın Kilidini Açın Şaman Buge Yantra ile İçinizdeki Gücü Uyandırın

Ya korkularınız sandığınız kadar güçlü değilse? Ya sizi yıllardır durduran görünmez kilitlerin aslında açılmayı bekleyen bir anahtarı varsa?

Bazen insan ne istediğini çok iyi bilir ama harekete geçemez. İçinde söyleyemediği sözler, ortaya çıkaramadığı yetenekler, ertelediği kararlar ve tarif edemediği kaygılar birikir. Zamanla korkular yalnızca zihnimizde kalmaz; ilişkilerimizi, seçimlerimizi, maddi dünyayla kurduğumuz bağı ve kendi gücümüzü nasıl kullandığımızı da etkileyebilir.

İşte Şaman BUGE Yantra, tam da bu noktada güçlü bir sembolik niyet çalışması olarak karşımıza çıkıyor.