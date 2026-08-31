31 Ağustos - 6 Eylül 2026 Korkularınızın Kilidini Açın Şaman Buge Yantra ile İçinizdeki Gücü Uyandırın

BUGE Yantra’yı farklılaştıran en önemli özelliklerden biri kişiye özel hazırlanmasıdır.
Çünkü herkesin yaşam yolculuğu, korkuları, güçlü yönleri ve ihtiyaç duyduğu destek aynı değildir.
Öncelikle kişinin doğum haritası incelenir. Haritada desteğe ihtiyaç duyduğu düşünülen gezegen ve yaşam alanları değerlendirilir. Ardından yantra, kişinin ihtiyacına ve çalışmanın niteliğine göre altın, gümüş, oniks veya bakır gibi materyaller kullanılarak özel olarak hazırlanır.
Böylece ortaya seri üretim bir obje değil, kişinin doğum haritası ve niyetine göre oluşturulmuş sembolik bir anahtar çıkar.
BUGE YANTRA HANGİ NİYETLERLE ÇALIŞILIR?
Şaman BUGE Yantra; korku ve kaygıların etkisinden özgürleşme niyetini güçlendirmek, bastırılmış yetenekleri fark etmek, ifade edilemeyen duyguların önündeki içsel engelleri görmek, kişisel sınırları kuvvetlendirmek, öz güven ve irade duygusunu desteklemek, maddi ve manevi bereket bilincine odaklanmak ve kişinin kendi yaşamının sorumluluğunu yeniden eline alma niyetine eşlik etmek amacıyla kullanılabilir.
Ancak burada önemli bir ayrım vardır.
Yantra, sizin yerinize hayatınızı değiştiren sihirli bir nesne değildir.
Onu anlamlı kılan; temsil ettiği değer, kişinin ona yüklediği bilinçli niyet ve kendi yaşamında gerçekleştirdiği dönüşümle kurduğu bağdır.
Çünkü gerçek değişim, insanın kendi gücünü fark ettiği anda başlar.
ÜZERİNİZDE TAŞIYIN YA DA YAŞAM ALANINIZA YERLEŞTİRİN
Kişiye özel hazırlanan BUGE Yantra üzerinizde taşınabilir veya yaşam alanınızda sizin için anlamlı bir noktaya yerleştirilebilir.
Her baktığınızda size tek bir şeyi hatırlatsın:
“Korkularım benim kaderim değil.”
Geçmişte yaşadıklarınız bugünkü sizi şekillendirmiş olabilir. Fakat bundan sonra vereceğiniz kararların tamamını geçmiş korkularınızın yönetmesi gerekmez.
Belki de uzun zamandır dışarıda aradığınız anahtar, aslında içinizde taşıdığınız gücü yeniden hatırlamaktır.
KORKUNUN YÖNETTİĞİ HAYATTAN, KENDİ GÜCÜNÜZÜ YÖNETTİĞİNİZ HAYATA
Şaman sembollerinin kadim anlam dünyasını, sayıların sembolizmini ve ateş, su, hava ve toprağın dönüştürücü temsilini tek bir tasarım anlayışında buluşturan Şaman BUGE Yantra, kişinin kendi içsel gücüyle yeniden bağlantı kurmasına yönelik özel bir niyet çalışmasıdır.
Korkularınızın sizi küçülttüğü yerde cesaretinizi hatırlayın.
Susturulduğunuz yerde sesinizi hatırlayın.
Kaygının hâkim olduğu yerde güveninizi hatırlayın.
Yokluk düşüncesinin hâkim olduğu yerde bereket bilincinizi hatırlayın.
Başkalarının sizi yönettiği yerde kendi iradenizi hatırlayın.
Çünkü bazen hayatınızın değişmesi için bütün kapıların yeniden yapılması gerekmez.
Doğru kilidin açılması yeterlidir.
ŞAMAN BUGE YANTRA
KORKUNUN KİLİDİNİ AÇ. GÜCÜNÜ HATIRLA. YOLUNU KENDİN YÖNET.
ASTRODEHA
Şaman BUGE Yantra tasarım ve uygulama konseptine ilişkin fikrî ve sınai haklar, ilgili mevzuat ve mevcut tescil veya başvuru kapsamı çerçevesinde saklıdır.