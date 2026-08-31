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31 Ağustos - 6 Eylül 2026 Haftanın Sayı Sekansı: 316 1341 26

etiket 31 Ağustos - 6 Eylül 2026 Haftanın Sayı Sekansı: 316 1341 26

Dr.Astrolog Şenay Devi
Dr.Astrolog Şenay Devi - Onedio Üyesi
31.08.2026 - 16:11
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31 Ağustos–6 Eylül 2026 haftasının sayı sekansı 316 1341 26. Haftanın Numereskop yorumunda bu kod; tamamlanma, bırakma, yeniden yapılanma ve yeni fırsatlara yer açma temalarıyla öne çıkıyor.

Peki bu hafta sizin kapınızı hangisi aralayacak: aşk mı, para mı, bolluk mu, kariyer mi?

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316 1341 26 Sayı Sekansı Ne Anlama Geliyor?

316 1341 26 Sayı Sekansı Ne Anlama Geliyor?

Sekanstaki sayıların toplamı 27, 2+7 ise 9 ediyor. Numerolojide 9; tamamlanma, geçmişi bırakma, bağışlama ve yeni bir döneme hazırlanmayla ilişkilendiriliyor.

Bu nedenle haftanın mesajı oldukça net: Yeni bir şey istiyorsanız önce ona yer açmanız gerekiyor.

Para bekliyorsanız harcama düzeninizi, aşk istiyorsanız geçmiş kırgınlıklarınızı, iş fırsatı arıyorsanız attığınız somut adımları gözden geçirmeniz gerekebilir.

316 1341 26 BOLLUK VE AŞK NİYETİ NASIL YAPILIR?

31 Ağustos–6 Eylül arasında günde bir kez sakin bir ortamda 316 1341 26 sekansını üç kez okuyun. Ardından tek bir niyet belirleyin:

Bolluk ve para için:

“Emeğimin karşılığını almaya, kazancımı bilinçle yönetmeye ve doğru fırsatları görmeye niyet ediyorum.”

Aşk için:

“Karşılıklı sevgi, güven, sadakat ve açık iletişime dayanan sağlıklı bir ilişkiye niyet ediyorum.”

İş ve kariyer için:

“Yeteneklerimi doğru yerde kullanmaya, emeğimin görülmesine ve gelişimimi destekleyen fırsatları değerlendirmeye niyet ediyorum.”

Ardından niyetinizi gerçek bir adımla destekleyin. Bir iş başvurusu yapmak, bütçe hazırlamak, önemli bir görüşmeyi gerçekleştirmek veya uzun süredir ertelediğiniz bir kararı almak bu adım olabilir.

HAFTANIN NUMERESKOP MESAJI

316 1341 26 sekansının sembolik mesajı, yalnızca istemek değil harekete geçmek üzerine kurulu.

Aşk istiyorsanız kalbinizi geçmişin yüklerinden arındırın. Para istiyorsanız finansal düzeninizi kurun. Kariyer fırsatı bekliyorsanız hazırlığınızı tamamlayın. Şans istiyorsanız fırsat geldiğinde onu değerlendirecek durumda olun.

Çünkü bu haftanın asıl “şans kodu”, sayıların kendisinden çok niyetiniz ile attığınız gerçek adım arasındaki bağ olabilir.

Peki sizin bu haftaki niyetiniz hangisi: AŞK, PARA, BOLLUK, KARİYER yoksa ŞANS? Yorumlara tek kelimeyle yazın.

Gökler rehberimiz yolumuz ışık olsun. 

AstrodehA

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Bu makalede öne sürülen fikir ve yaklaşımlar tamamıyla yazarlarının özgün düşünceleridir ve Onedio'nun editöryal politikasını yansıtmayabilir.

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Dr.Astrolog Şenay Devi
Dr.Astrolog Şenay Devi
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