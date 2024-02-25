30 Yılda 19'uncu Kez Aday Oldu! Girdiği Hiçbir Seçimi Kazanamamasına Rağmen Pes Etmiyor
30 Yılda 19'uncu Kez Aday Oldu! Girdiği Hiçbir Seçimi Kazanamamasına Rağmen Pes Etmiyor
31 Mart tarihinde yapılacak yerel seçimler öncesinde ülkenin dört bir yanından ilginç seçim hikayeleri gelmeye devem ediyor. Son olarak Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde yaşayan bir vatandaş, önümüzdeki seçimlerde hem köy muhtarlığı hem de belediye başkanlığına aday oldu. Girdiği hiçbir seçimi kazanamayan aday, bu sene oldukça iddialı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Sandıklı'ya bağlı Kızılca köyünde oturan evli ve 3 çocuk babası çiftçi Menderes Koçak'ın adaylık macerası 1994 yılında başladı.
Girdiği hiçbir seçimi kazanamayan Koçak, bu seçimde hem köy muhtarlığını hem de belediye başkanlığını kazanacağını ifade etti.
Büyük umutlarla seçime hazırlanan aday, şunları söyledi 👇
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda