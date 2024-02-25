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30 Yılda 19'uncu Kez Aday Oldu! Girdiği Hiçbir Seçimi Kazanamamasına Rağmen Pes Etmiyor

30 Yılda 19'uncu Kez Aday Oldu! Girdiği Hiçbir Seçimi Kazanamamasına Rağmen Pes Etmiyor

Kubilay
Kubilay - Onedio Editörü
25.02.2024 - 13:34

31 Mart tarihinde yapılacak yerel seçimler öncesinde ülkenin dört bir yanından ilginç seçim hikayeleri gelmeye devem ediyor. Son olarak Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde yaşayan bir vatandaş, önümüzdeki seçimlerde hem köy muhtarlığı hem de belediye başkanlığına aday oldu. Girdiği hiçbir seçimi kazanamayan aday, bu sene oldukça iddialı.

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Sandıklı'ya bağlı Kızılca köyünde oturan evli ve 3 çocuk babası çiftçi Menderes Koçak'ın adaylık macerası 1994 yılında başladı.

Sandıklı'ya bağlı Kızılca köyünde oturan evli ve 3 çocuk babası çiftçi Menderes Koçak'ın adaylık macerası 1994 yılında başladı.

Bugüne kadar 5 kez bağımsız Sandıklı belediye başkan adaylığı, 1 kez bağımsız Afyonkarahisar milletvekili adaylığı, Sandıklı Çay Mahallesi'nden 1 kez muhtar adaylığı, Kızılca köyünden ayrı dönemlerde 2'si ara seçim olmak üzere toplam 10 kez muhtar adaylığı olmak üzere 17 kez aday olan Menderes Koçak, 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde de tekrar Sandıklı bağımsız belediye başkan adayı ve Kızılca köyü muhtar adayı oldu.

Girdiği hiçbir seçimi kazanamayan Koçak, bu seçimde hem köy muhtarlığını hem de belediye başkanlığını kazanacağını ifade etti.

Girdiği hiçbir seçimi kazanamayan Koçak, bu seçimde hem köy muhtarlığını hem de belediye başkanlığını kazanacağını ifade etti.

Elektrikli bisikletiyle seçim çalışmalarını yürüttüğünü aktaran Koçak, muhtarlık ve belediye başkanlığı seçiminin ikisini de kazanması durumunda belediye başkanlığını tercih edeceğini anlattı.

Büyük umutlarla seçime hazırlanan aday, şunları söyledi 👇

Büyük umutlarla seçime hazırlanan aday, şunları söyledi 👇

“1994 yılında köyümden muhtar adayı olarak başladım. Bu 30’uncu yılım. Bağımsızlıktan da vazgeçmedim. Çünkü insanlık kazansın. Her şey insanlık için. 2007 yılında bağımsız milletvekili adayı oldum. Nasip, kısmet olmadı. Bildiğimden hiç sapmadım. 15 seçim atlattım. Bu seçimlerde de belediye başkanlığı ve köyüme muhtar adaylığı olmak üzere çift dikiş sayarsak 19 olacak. Köyün peşini bırakmama nedenim ise yavaş yavaş alt kademeden başlayıp, yukarı doğru gitmek. Amacım, milletvekili olmaktı ama nasip, kısmet olmadı.”

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