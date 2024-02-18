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3 Üniversite Mezunu Kebapçıdan Bağımsız Türkiye Partisi Antakya Belediye Başkan Adaylığı

3 Üniversite Mezunu Kebapçıdan Bağımsız Türkiye Partisi Antakya Belediye Başkan Adaylığı

Eylül Sezer
Eylül Sezer - Onedio Üyesi
18.02.2024 - 12:04

Hatay'da kebapçılık yapan ve 3 üniversiteden mezun olan Fehim Bayır, Bağımsız Türkiye Partisi Antakya Belediye başkan adayı oldu. Telefonla adaylığını öğrenen Bayır, şaşkınlığını ve sevincini paylaştı

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Üç üniversite mezunu olan ve Hatay'da kebapçılık işi yapan Fehim Bayır, Bağımsız Türkiye Partisi tarafından Antakya Belediye Başkanı adayı olarak gösterildi.

Üç üniversite mezunu olan ve Hatay'da kebapçılık işi yapan Fehim Bayır, Bağımsız Türkiye Partisi tarafından Antakya Belediye Başkanı adayı olarak gösterildi.

Fehim Bayır, yaşanan deprem felaketinden sonra Antakya'daki prefabrik iş yerinde kebapçılık yapmaya başladı.

Fehim Bayır, yaşanan deprem felaketinden sonra Antakya'daki prefabrik iş yerinde kebapçılık yapmaya başladı.

Geçtiğimiz günlerde gelen telefonla Bağımsız Türkiye Partisi'nden Antakya Belediye Başkanı Adayı olduğunu öğrenen Bayır, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Sigortacılık, Anadolu Üniversitesi Uluslararası İlişkiler ve Atatürk Üniversitesi İş Sağlığı ve Güvenliği bölümlerinden mezun oldu.

Geçtiğimiz günlerde gelen telefonla Bağımsız Türkiye Partisi'nden Antakya Belediye Başkanı Adayı olduğunu öğrenen Bayır, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Sigortacılık, Anadolu Üniversitesi Uluslararası İlişkiler ve Atatürk Üniversitesi İş Sağlığı ve Güvenliği bölümlerinden mezun oldu.

Genellikle maddi durumu güçlü insanların aday olduğunu söyleyen Bayır, kaybedeceklerini bildiği halde gençlere ve esnafa örnek olmak istediğini söylüyor.

Genellikle maddi durumu güçlü insanların aday olduğunu söyleyen Bayır, kaybedeceklerini bildiği halde gençlere ve esnafa örnek olmak istediğini söylüyor.

'Ben Fehim Bayır, Bağımsız Türkiye Partisi Belediye başkanıyım. Üniversite olarak; Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Sigortacılık, Anadolu Üniversitesi Uluslararası İlişkiler ve Atatürk Üniversitesi İş Sağlığı ve Güvenliği mezunuyum. Yüksek Lisans bölümü öğrencisiyim. Şu anda Antakya'dayım ve kebapçılık yapıyorum. BTP'den belediye başkan adayıyım. Her zaman zengin insanlar ya da arkası güçlü insanlar belediye başkan adayı oluyor. Bizim esnaf arkadaşlarımız, maddi durumu çok iyi olmayan insanlarımız buna cesaret edemiyor. Biz de bu algıyı değiştirmek adına kaybedeceğimizi bile bile bu yola çıktık. Gençlerin önünü açmalarını istiyoruz. Türkiye'de yaşlı bir siyasetimiz var. Biz gençleştirilmesini istiyoruz, bu yüzden aday olarak çıktık. Ben 33 yaşındayım, şu anda kebapçılık yapıyorum'

Bayır, belediye başkanlığı teklifini ilk kez cep telefonu üzerinden aldığını ve bunu şaşkınlıkla karşıladığını belirtti. İlk başta inanmadığını, ancak sonra sevindiğini ifade etti.

Bayır, belediye başkanlığı teklifini ilk kez cep telefonu üzerinden aldığını ve bunu şaşkınlıkla karşıladığını belirtti. İlk başta inanmadığını, ancak sonra sevindiğini ifade etti.

'İlk defa telefon geldi ardından Serinyol Mahallesi'nde bir yerde görüştük. Şaşırdım aslında genelde zengin insanlara gider bu tür teklifler. İlk defa böyle bir teklif aldım şaşırdım açıkçası. Şaşırdım, sonra da sevindim. İlk arandığımda aslında inanmadım, ne yalan söyleyeyim'

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Ebru Kahraman, Bayır'ın belediye başkan adaylığını öğrenince şaşırdığını ancak bu durumun onu mutlu ettiğini belirtti.

Ebru Kahraman, Bayır'ın belediye başkan adaylığını öğrenince şaşırdığını ancak bu durumun onu mutlu ettiğini belirtti.

'Çok şaşırdım, neden esnaftan bir arkadaşımız belediye başkan adayı olmasın. Neden bir belediye başkanı olmasın. Arkadaşımızın aday olduğunu duyunca çok da şaşırdım ama mutlu oldum'

Mehmet Bayır, oğlu Bayır'ın belediye başkan adayı olduğunu belirterek, gençlerin siyasette daha aktif olması gerektiğini ifade etti. Kendisinin deprem sonrası kebapçılığa devam ettiğini ekledi.

Mehmet Bayır, oğlu Bayır'ın belediye başkan adayı olduğunu belirterek, gençlerin siyasette daha aktif olması gerektiğini ifade etti. Kendisinin deprem sonrası kebapçılığa devam ettiğini ekledi.

'Depremsonrası kebapçılığa devam ediyoruz. Oğluma da belediye başkan adaylığı teklifi geldi. Okumuş olduğu için gençlerin önünün açılması lazım. Rabbim yolunu açık etsin. İşin gerçeği şaşırdık, sonra da baktık doğru. Rabbim yolunu açık etsin'

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