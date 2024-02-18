3 Üniversite Mezunu Kebapçıdan Bağımsız Türkiye Partisi Antakya Belediye Başkan Adaylığı
3 Üniversite Mezunu Kebapçıdan Bağımsız Türkiye Partisi Antakya Belediye Başkan Adaylığı
Hatay'da kebapçılık yapan ve 3 üniversiteden mezun olan Fehim Bayır, Bağımsız Türkiye Partisi Antakya Belediye başkan adayı oldu. Telefonla adaylığını öğrenen Bayır, şaşkınlığını ve sevincini paylaştı
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Üç üniversite mezunu olan ve Hatay'da kebapçılık işi yapan Fehim Bayır, Bağımsız Türkiye Partisi tarafından Antakya Belediye Başkanı adayı olarak gösterildi.
Fehim Bayır, yaşanan deprem felaketinden sonra Antakya'daki prefabrik iş yerinde kebapçılık yapmaya başladı.
Geçtiğimiz günlerde gelen telefonla Bağımsız Türkiye Partisi'nden Antakya Belediye Başkanı Adayı olduğunu öğrenen Bayır, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Sigortacılık, Anadolu Üniversitesi Uluslararası İlişkiler ve Atatürk Üniversitesi İş Sağlığı ve Güvenliği bölümlerinden mezun oldu.
Genellikle maddi durumu güçlü insanların aday olduğunu söyleyen Bayır, kaybedeceklerini bildiği halde gençlere ve esnafa örnek olmak istediğini söylüyor.
Bayır, belediye başkanlığı teklifini ilk kez cep telefonu üzerinden aldığını ve bunu şaşkınlıkla karşıladığını belirtti. İlk başta inanmadığını, ancak sonra sevindiğini ifade etti.
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Ebru Kahraman, Bayır'ın belediye başkan adaylığını öğrenince şaşırdığını ancak bu durumun onu mutlu ettiğini belirtti.
Mehmet Bayır, oğlu Bayır'ın belediye başkan adayı olduğunu belirterek, gençlerin siyasette daha aktif olması gerektiğini ifade etti. Kendisinin deprem sonrası kebapçılığa devam ettiğini ekledi.
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