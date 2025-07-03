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3. Tura Yükseldi: Zeynep Sönmez Wimbledon’da Tarih Yazıyor

3. Tura Yükseldi: Zeynep Sönmez Wimbledon’da Tarih Yazıyor

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
03.07.2025 - 15:15 Son Güncelleme: 03.07.2025 - 15:44

Wimbledon'da mücadele eden milli tenisçi Zeynep Sönmez, Çinli Xinyu Wang'i 2-0 yenerek 3. tura yükseldi. Zeynep Sönmez bu galibiyetiyle Wimbledon'da 3. tura yükselen ilk Türk kadın tenisçi unvanını elde etti.

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Milli tenisçi Zeynep Sönmez Wimbledon’da tarih yazmaya devam ediyor.

Milli tenisçi Zeynep Sönmez Wimbledon’da tarih yazmaya devam ediyor.

Zeynep Sönmez, Wimbledon Grand Slam Tenis Turnuvası'nda ikinci turda Çinli Xinyu Wang ile karşılaştı. Rakibini 2-0 yenen Sönmez, 3. tura çıktı.

Zeynep Sönmez, 7-5 ve 7-5'lik setlerle rakibini devirdi.

Sönmez, bu galibiyetiyle Wimbledon'da 3. tura yükselen ilk Türk kadın tenisçi unvanını elde etti.

İşte Zeynep Sönmez'in tarihi son sayısı...

Zeynep Sönmez 3. turdaki rakibini bekliyor.

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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