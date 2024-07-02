3 Temmuz Terazi Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Terazi, bugün Ay'ın hareketleri doğrudan maddi düzenini etkisi altına alabilir. Bu süreçte, harcamalarını kontrol altında tutmalısın. Hayatındaki her şeyi kontrol etmeye çalışırken ipin ucunu kaçırdığın bütçeni yeniden planlamanın zamanı geldi. Hatta bu dönemde gelirini artırmak ilk önceliğin olacaktır.

Tam da bu noktada kariyerinde yeni fırsatlar karşına çıkabilir. Ay'ın Jüpiter ile etkileşimi, genel olarak hayatına şans ve bolluk getirebilir. Çözüme ulaşmaz sandığın mali krizler, ödenmez sandığın borçlar veya gecikmiş vergi ödemeleri için kaynak bulabilirsin. Tabii bu enerjiyi doğru kullanmak ve fırsatları görmek önemli.

Öte yandan günün ikinci yarısından sonra ruhunu dinlendirmek ve kendine zaman ayırmak da isteyebilirsin. Bu belki de elde ettiğin başarılar için sessiz bir kutlama ve derin bir huzur hissi olabilir. Bol şans. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...