3 Mayıs Türkçülük Günü Nedir? Türkçülük Günü Nasıl Ortaya Çıktı? İşte Türkçülük Günü Mesajlarıyla 3 Mayıs

Her yıl 3 Mayıs, Türkçülük Günü olarak büyük bir heyecan ve coşkuyla kutlanmaktadır. Bu günün kökeni, 1944 yılına kadar uzanır. Bu tarihte Irkçılık-Turancılık davasıyla ilgili bazı gelişmeler yaşanmıştır.

Irkçılık-Turancılık Davası, 7 Eylül 1944'te başlamış ve 29 Mart 1945'e kadar devam etmiştir. Bu dava, Türk siyasetindeki 23 önemli ismin yargılandığı bir süreçtir. Toplamda 65 oturum süren bu dava sürecinde Zeki Velidi Togan, Hüseyin Nihal Atsız, Alparslan Türkeş, Reha Oğuz Türkkan, Cihat Savaş Fer, Nurullah Barıman, Fethi Tevetoğlu, Nejdet Sançar, Cebbar Şenel ve Cemal Oğuz Öcal gibi birçok önemli isim yargılanmıştır.

Irkçılık Turancılık davasının sebeplerinden biri olarak kabul edilen 'Hüseyin Nihal Atsız ve Sabahattin Ali' davası kapsamında, 3 Mayıs 1944 tarihinde bir duruşma gerçekleştirilmiştir. Bu duruşmanın ardından, 'Ankara Nümayişini' her yıl anma amacıyla 3 Mayıs, Türkçülük Günü olarak belirlenmiştir.