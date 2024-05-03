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3 Mayıs Türkçülük Günü Nedir? Türkçülük Günü Nasıl Ortaya Çıktı? İşte Türkçülük Günü Mesajlarıyla 3 Mayıs

3 Mayıs Türkçülük Günü Nedir? Türkçülük Günü Nasıl Ortaya Çıktı? İşte Türkçülük Günü Mesajlarıyla 3 Mayıs

Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Onedio Editörü
03.05.2024 - 08:46

3 Mayıs günü ülkemizde her yıl Türkçülük Günü olarak kutlanır. Bu tarihte, özellikle de sosyal medyada pek çok kişi kutlama mesajları paylaşır. 3 Mayıs Türkçülük Gününün tarihi ise 1944 yılına dayanmaktadır. Peki Türkçülük Günü nedir, neden kutlanır?

İşte detaylar...

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3 Mayıs Türkçülük Günü Nedir?

3 Mayıs Türkçülük Günü Nedir?

Her yıl 3 Mayıs, Türkçülük Günü olarak büyük bir heyecan ve coşkuyla kutlanmaktadır. Bu günün kökeni, 1944 yılına kadar uzanır. Bu tarihte Irkçılık-Turancılık davasıyla ilgili bazı gelişmeler yaşanmıştır. 

Irkçılık-Turancılık Davası, 7 Eylül 1944'te başlamış ve 29 Mart 1945'e kadar devam etmiştir. Bu dava, Türk siyasetindeki 23 önemli ismin yargılandığı bir süreçtir. Toplamda 65 oturum süren bu dava sürecinde Zeki Velidi Togan, Hüseyin Nihal Atsız, Alparslan Türkeş, Reha Oğuz Türkkan, Cihat Savaş Fer, Nurullah Barıman, Fethi Tevetoğlu, Nejdet Sançar, Cebbar Şenel ve Cemal Oğuz Öcal gibi birçok önemli isim yargılanmıştır.

Irkçılık Turancılık davasının sebeplerinden biri olarak kabul edilen 'Hüseyin Nihal Atsız ve Sabahattin Ali' davası kapsamında, 3 Mayıs 1944 tarihinde bir duruşma gerçekleştirilmiştir. Bu duruşmanın ardından, 'Ankara Nümayişini' her yıl anma amacıyla 3 Mayıs, Türkçülük Günü olarak belirlenmiştir.

3 Mayıs Türkçülük Günü Tarihi Nedir?

3 Mayıs Türkçülük Günü Tarihi Nedir?

3 Mayıs Türkçülük Günü ilk kez 1945 tarihinde kutlanmıştır. Bu gün, Nihal Atsız, Zeki Velidi Togan, Nejdet Sançar ve Reha Oğuz Türkkan başta olmak üzere toplam 10 mahkûm tarafından ilk kez kutlanmıştır. İlk kutlama ise Tophane Askeri Hapishanesi'nde yapılmıştır.

Bu tarihten sonra her yıl, birçok kişi tarafından kutlanmaya başlanan 3 Mayıs, günümüzde de çeşitli kutlamalarla anılmaktadır.

3 Mayıs Türkçülük Günü Mesajları

3 Mayıs Türkçülük Günü Mesajları

  • Büyük Milletimizin ebediyete kadar yaşayacağına inanan Türk Milliyetçilerinin doğum günü olan 3 Mayıs kutlu olsun.

  • 3 Mayıs Türk milliyetçilerinin, Türk milletinin varlık davasında çektikleri ıstırabın, elemin, gözyaşının ifadesidir.

  • Her Türkçü, bulunduğu yerin görevini inançla yaparsa, Türkçülük ülküsü sağlamlaşır. Türklük güçlenir. 3 Mayıs Türkçülük gününüz kutlu olsun.

  • Türkçülük öyle şerefli bir bayraktır ki bu bayrağı vatanın her köşesinde durmadan dalgalandırmak her Türk'ün ilk ve milli vazifesidir.

3 Mayıs Türkçülük Günü Sözleri

3 Mayıs Türkçülük Günü Sözleri

  • Taş kırılır, tunç erir ama Türklük ebedidir. 3 Mayıs Türkçülük gününüz kutlu olsun.

  • Hepiniz birer Türk Bayrağı'sınız. Bayrağı lekelemeyin, kirletmeyin yere düşürmeyin. 3 Mayıs Türkçülük gününüz kutlu olsun.

  • 'Türkçülük öyle şerefli bir bayraktır ki bu bayrağı vatanın her köşesinde durmadan dalgalandırmak her Türk'ün ilk ve milli vazifesidir.' 

  • Türk Devleti'nin yenilmez, zinde hayat gücü ve Türk Milleti'nin teminatı ve istikbali gençliktir. 3 Mayıs Türkçülük gününüz kutlu olsun.

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