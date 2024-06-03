3 Haziran Pazartesi Akşamı Kaçırdığın Haberler
3 Haziran Pazartesi Akşamı Kaçırdığın Haberler
Dün akşam gözden kaçırdığınız ya da tüm detayları ile yeniden okuyup 'ne olmuştu ya' diyeceğiniz haberleri sizler için derledik.
İşte 3 Haziran Pazartesi akşamının gözden kaçırılmaması gereken ve mutlaka okumanız gereken içerikleri...
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ABD - Türkiye Kadın Voleybol takımları arasında oynanan Milletler Ligi maçında ekrana gelen kadın taraftarın sevinciyle ilgili TRT’nin yaptığı açıklamaya Kadın Meclisleri’nden tepki geldi. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Kadın Meclisleri, TRT’nin açıklaması için “Tam bir Taliban zihniyeti” dedi.
Yozgat’ın Azizli Mahallesi'nde 20’den fazla sokak köpeği ölü olarak bulundu. Yozgat Belediye Başkanı Kazım Arslan, zehirlendikten sonra köpeklerin toplu olarak bölgeye atıldığını söyledi.
ELLE gecesine el ele giriş yapan Hakan Sabancı ve Hande Erçel'in poz verdikleri sırada büründüğü haller göze fena battı!
Bahar dizisiyle fırtınalar estiren Demet Evgar, ELLE Style Awards gecesine katıldı. Kombinini elindeki bastona uyduran güzel oyuncu nazara geldiğini açıkladı!
Hanımağa lakaplı Güniz Akkuş, Muğla Fethiye'de silahlı saldırıya uğradı. Bacağından vurulan Akkuş hastaneye kaldırılırken, saldırgan kaçtı.
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Asiye Acar'a röportaj veren Kaan Urgancıoğlu'nun babalığa dair açıklamaları sosyal medya kullanıcılarının tepkisini çekti!
Fenerbahçe Kulübü’nde gelecek hafta sonu yapılacak olan seçimde başkan adayı olan eski başkan Aziz Yıldırım, Ali Koç’un yönetim listesindeki isimlerden Acun Ilıcalı için FETÖ ve Adnan Oktar iddialarında bulundu. Aziz Yıldırım Acun Ilıcalı için “FETÖ’cülere Dominik’te pasaport veriyormuş, oturma izni yapıyormuş” ifadelerini kullandı. Ayrıca Adnan Oktar konusuyla ilgili olarak da “Fezlekeleri okudum, suçlananların yüzde 20’si ‘Bizi Adnan Oktar ile Acun Ilıcalı’ tanıştırdı’ diyor” dedi.
ELLE gecesinde beraber görüntülenen yeni çift Birce Akalay ve Hakan Kurtaş, birbirlerinden gözlerini bir türlü alamadı! İkilinin aşk dolu hallerinin üstüne bir de Birce Akalay'dan buram buram aşk kokan Hakan Kurtaş itirafı gelince ortalık ayağa kalktı!
2020 yılında katıldığı 'MIT Koch Institute Image Awards' yarışmasından ödül kazanan Aslı Gökdemir, MIT’nin düzenlediği bu yıl FUJIFILM VisualSonics’in de sponsor olduğu KI Image Awards’ta kanser hastalarının mücadelesini gösteren çalışması ile ikinci ödülünü kazanarak bir kez daha göğüsümüzü kabarttı.
Göz Bebeğimiz Melissa Vargas Yeniden Bir Rekora İmza Attı!
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İtalya’da yaşanan trajik olayın görüntüsü herkesi kahretti. İtalya’da günlerdir devam eden yoğun yağışlar sonrasında taşan nehrin kenarında yürüyüşe çıkan üç arkadaş taşan suların arasında kaldı. Küçük bir adacıkın üzerinde birbirlerine sarılarak yardım gelmesini bekleyen arkadaşlar şiddetli suya yenik düştü. Üç arkadaştan geriye küçük adacıkın üzerinde birbirine sarılıp yardım bekledikleri anların görüntüsü kaldı.
PSG'den ayrılan yıldız futbolcu Kylian Mbappe'nin Real Madrid'e transferi resmen açıklandı. İspanyol devi, yıldız futbolu ile 5 yıllık sözleşme imzaladı. Resmi açıklama sonrasına Real Madrid'in internet sitesi yoğunluktan çöktü.
Fenerbahçe Kulübü Yönetici olan Acun Ilıcalı, TV100’de Candaş Tolga Işık’ın programına katıldı. Aziz Yıldırım’ın son dönemdeki açıklamalarına sert tepki gösteren Acun Ilıcalı “Kızgınım, Aziz Yıldırım Fenerbahçe’yi 600 milyon euro batırıp gitti. Ali Koç’a şaşkınım zaten. Geliyorsun Fenerbahçe’ye 600 milyon euro borç var. Aziz Yıldırım’ın alacağı var mı yok!” dedi.
31 Mart yerel seçimlerinin ardından ilk kez görüntülenen Meral Akşener'in platine kaçan sarı saçları sosyal medya kullanıcılarının diline fena düştü!
Türk Rap Müziği'nin iki duayen ismi Ceza ve Sagopa Kajmer bir kez daha, bir ölüm haberi sonrası mesajlaştı. Ceza, annesini kaybeden Sagopa Kajmer’e Instagram hesabından paylaştığı post ile başsağlığı diledi.
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