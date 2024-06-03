Bu Acıya Yürek Dayanmaz: Üç Arkadaş Sel Sularının Ortasında Birbirine Sarılıp Ölümü Bekledi!
Bu Acıya Yürek Dayanmaz: Üç Arkadaş Sel Sularının Ortasında Birbirine Sarılıp Ölümü Bekledi!
İtalya’da yaşanan trajik olayın görüntüsü herkesi kahretti. İtalya’da günlerdir devam eden yoğun yağışlar sonrasında taşan nehrin kenarında yürüyüşe çıkan üç arkadaş taşan suların arasında kaldı. Küçük bir adacıkın üzerinde birbirlerine sarılarak yardım gelmesini bekleyen arkadaşlar şiddetli suya yenik düştü. Üç arkadaştan geriye küçük adacıkın üzerinde birbirine sarılıp yardım bekledikleri anların görüntüsü kaldı.
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Patrizia Cormos, arkadaşı Bianca Doros ve erkek arkadaşı Cristian Molnar cuma günü İtalya'nın Udine kenti yakınlarındaki Premariacco Plajı'na gitti. Ancak ülkede etkili olan sel, üç arkadaşın da hayatına mal oldu.
The Mirror'ın aktardığı detaylara göre; Patrizia Cormos (20), Bianca Doros (23) ve Bianca'nın erkek arkadaşı Cristian Molnar (25) üçlüsü günlerdir süren şiddetli yağmurdan sonra nehir kenarında gezintiye çıktı. Üçlü en son Udine yakınlarındaki Natisone Nehri kenarında görüldü.
Arkadaşların taşkın suyun içinde birbirlerine sımsıkı sarıldıkları anlar ortaya çıktı. Kurtarma ekipleri bölgeye sevk edilirken üçlünün nehirdeki küçük bir adacıkta çaresizce birbirlerine tutunduğu görüldü. Yürek titreten anlardan dakikalar sonra Patrizia, Bianca Cristian suyun şiddetine yenik düştü.
Patrizia'nın daha sonra nehir yatağındaki çantasında bulunan telefonu, üçlünün saat 11.35 sularında bir SOS çağrısı yaptığını ortaya çıkardı.
Görevliler, üç arkadaşa tutunmaları için ip attıklarını belirtip "Ama sel suları resmen yuttu onları, gözümüzün önünde kayboldular ” diye konuştu.
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Arkadaşlardan ikisinin cesedi olay yerinden 1 kilometre uzaklıkta bulundu. Diğer kişiyi arama çalışmaları ise sürüyor.
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