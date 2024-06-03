Bu Acıya Yürek Dayanmaz: Üç Arkadaş Sel Sularının Ortasında Birbirine Sarılıp Ölümü Bekledi!

İtalya’da yaşanan trajik olayın görüntüsü herkesi kahretti. İtalya’da günlerdir devam eden yoğun yağışlar sonrasında taşan nehrin kenarında yürüyüşe çıkan üç arkadaş taşan suların arasında kaldı. Küçük bir adacıkın üzerinde birbirlerine sarılarak yardım gelmesini bekleyen arkadaşlar şiddetli suya yenik düştü. Üç arkadaştan geriye küçük adacıkın üzerinde birbirine sarılıp yardım bekledikleri anların görüntüsü kaldı.