‘Hanımağa’ Güniz Akkuş’a Silahlı Saldırı: Güniz Akkuş Hastaneye Kaldırıldı
‘Hanımağa’ Güniz Akkuş’a Silahlı Saldırı: Güniz Akkuş Hastaneye Kaldırıldı
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Halk TV’den Müslim Sarıyar’ın haberine göre; Hanımağa lakaplı eski polis, şimdi ise suç örgütü lideri olan Güniz Akkuş, bugün kaldığı otel önünde silahlı saldırıya uğradı.
Fethiye Ölüdeniz'de bulunan otelin önünde uğradığı silahlı saldırı sonucu bacağından yaralanan Akkuş, hastaneye kaldırıldı.
Saldırganı yakalamak için jandarma geniş çaplı araştırma başlattı.
Güniz Akkuş'un otelde T., ismiyle kayıt yaptırıp kaldığı öğrenildi.
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