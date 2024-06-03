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‘Hanımağa’ Güniz Akkuş’a Silahlı Saldırı: Güniz Akkuş Hastaneye Kaldırıldı

‘Hanımağa’ Güniz Akkuş’a Silahlı Saldırı: Güniz Akkuş Hastaneye Kaldırıldı

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Onedio Gündem Editörü
04.06.2024 - 00:13

Hanımağa lakaplı Güniz Akkuş, Muğla Fethiye'de silahlı saldırıya uğradı. Bacağından vurulan Akkuş hastaneye kaldırılırken, saldırgan kaçtı.

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Halk TV’den Müslim Sarıyar’ın haberine göre; Hanımağa lakaplı eski polis, şimdi ise suç örgütü lideri olan Güniz Akkuş, bugün kaldığı otel önünde silahlı saldırıya uğradı.

Halk TV’den Müslim Sarıyar’ın haberine göre; Hanımağa lakaplı eski polis, şimdi ise suç örgütü lideri olan Güniz Akkuş, bugün kaldığı otel önünde silahlı saldırıya uğradı.

Fethiye Ölüdeniz'de bulunan otelin önünde uğradığı silahlı saldırı sonucu bacağından yaralanan Akkuş, hastaneye kaldırıldı.

Fethiye Ölüdeniz'de bulunan otelin önünde uğradığı silahlı saldırı sonucu bacağından yaralanan Akkuş, hastaneye kaldırıldı.

Saldırganı yakalamak için jandarma geniş çaplı araştırma başlattı.

Saldırganı yakalamak için jandarma geniş çaplı araştırma başlattı.

Güniz Akkuş'un otelde T., ismiyle kayıt yaptırıp kaldığı öğrenildi.

Güniz Akkuş'un otelde T., ismiyle kayıt yaptırıp kaldığı öğrenildi.
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