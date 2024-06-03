Çıkarın Bayrakları, Bir Kez Daha Asıyoruz! Gururumuz Aslı Gökdemir, MIT’den 4 Yıl Arayla 2. Ödülünü Aldı

Amerika’da enstelasyonları binlerce kişi tarafından deneyimlenen ve büyük ilgi gören Gökdemir,bundan sonra nöroloji ve insan reaksiyonlarını keşfe çıkıyor. Bunun biyoloji ve kanser araştırmaları alanında yaptığı son iş olduğunu söyleyen Gökdemir sözlerine şöyle devam ediyor,”Son 5 yıldır biyolojiden ilham alarak üretiyorum. Bu işler daha çok fayda ve bilinçlendirme konseptine sahipti. Şu an aslında 2019’da tesadüfen materyalim olarak bilimle tanışmasaydım, hayatım boyunca içimde olan alan, moda ve eğlence endüstrisiydi. Şimdi bu alana yönelik projeler üzerinde çalışıyorum. Tasarımlarımın ortak noktasına bakacak olursak, açık bir şekilde ‘Anlayamadığımız, hatırlayamadığımız ve göremediğimiz şeyleri görsel olarak nasıl hayal ederdik?’ sorusunun cevabı var.

'Eğlenmeyi, dans etmeyi, müziği, modayı ve mutfağı çok seviyorum. 5 yılda edindiğim bütün birikimi moda ve eğlence sektörüyle buluşturmak için sabırsızlanıyorum. Şimdiden 2 proje üzerinde yoğun çalışıyorum. ‘Nasıl yani?’ dediğinizi duyar gibiyim. İnsanların en mutlu anlarını, zevklerini, hislerini, reaksiyonlarını dönüştürmek ve ölümsüzleştirmek istiyorum.”

Bu dönemde çoktan dünyaca ünlü bir kaç markanın interaktif enstelasyon serisiyle ilgilendiğini, işbirliği yapmak üzere Türkiye’ye dönmeyi iple çektiğini söylüyor.