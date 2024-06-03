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Çıkarın Bayrakları, Bir Kez Daha Asıyoruz! Gururumuz Aslı Gökdemir, MIT’den 4 Yıl Arayla 2. Ödülünü Aldı

Çıkarın Bayrakları, Bir Kez Daha Asıyoruz! Gururumuz Aslı Gökdemir, MIT’den 4 Yıl Arayla 2. Ödülünü Aldı

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Onedio Gündem Editörü
03.06.2024 - 20:52

2020 yılında katıldığı 'MIT Koch Institute Image Awards' yarışmasından ödül kazanan Aslı Gökdemir, MIT’nin düzenlediği bu yıl FUJIFILM VisualSonics’in de sponsor olduğu KI Image Awards’ta kanser hastalarının mücadelesini gösteren çalışması ile ikinci ödülünü kazanarak bir kez daha göğüsümüzü kabarttı. 

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Aslı Gökdemir’i hatırlayanlarınız mutlaka vardır. Kendisi, 2020 yılında TOBB ETÜ'de Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı öğrencisiyken Bilim dünyasını sanatla geniş kitlelere anlatarak dünyanın en iyi üniversitesi olarak seçilen ve Nobel ödüllü pek çok bilim insanını yetiştiren Massachusetts Institute of Technology (MIT)’nin düzenlediği bir yarışmada ödül kazanmıştı.

Aslı Gökdemir’i hatırlayanlarınız mutlaka vardır. Kendisi, 2020 yılında TOBB ETÜ'de Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı öğrencisiyken Bilim dünyasını sanatla geniş kitlelere anlatarak dünyanın en iyi üniversitesi olarak seçilen ve Nobel ödüllü pek çok bilim insanını yetiştiren Massachusetts Institute of Technology (MIT)’nin düzenlediği bir yarışmada ödül kazanmıştı.

Birçok prestijli üniversitenin katıldığı 'MIT Koch Institute Image Awards' yarışmasında ödül alan Aslı göğüsümüzü kabarttıkça kabartmıştı.

Birçok prestijli üniversitenin katıldığı 'MIT Koch Institute Image Awards' yarışmasında ödül alan Aslı göğüsümüzü kabarttıkça kabartmıştı.

Aslı Gökdemir durmadı, çalıştı ve MIT’den 4 yıl sonra bir ödül daha kazanarak başarısının çıtasını arşa çıkardı. Kendisini ‘Experience designer’ olarak tanımlayan Gökdemir, farklı disiplin ve tekniklerle, sanatında verileri ve bilimi materyali olarak kullanarak halka açık sanat eserleri ve enstalasyonlar üretiyor.

Aslı Gökdemir durmadı, çalıştı ve MIT’den 4 yıl sonra bir ödül daha kazanarak başarısının çıtasını arşa çıkardı. Kendisini ‘Experience designer’ olarak tanımlayan Gökdemir, farklı disiplin ve tekniklerle, sanatında verileri ve bilimi materyali olarak kullanarak halka açık sanat eserleri ve enstalasyonlar üretiyor.

M.I.T.’nin düzenlediği yarışmada bu yıl 2. Ödülünü alan Aslı Gökdemir bu alandaki başarısını bir kez daha kanıtladı.

M.I.T.’nin düzenlediği yarışmada bu yıl 2. Ödülünü alan Aslı Gökdemir bu alandaki başarısını bir kez daha kanıtladı.

Aslı Gökdemir MIT’nin düzenlediği bu yıl FUJIFILM VisualSonics’in de sponsor olduğu KI Image Awards’ta kanser hastalarının mücadelesini gösteren çalışması ile ödül aldı.

Aslı Gökdemir MIT’nin düzenlediği bu yıl FUJIFILM VisualSonics’in de sponsor olduğu KI Image Awards’ta kanser hastalarının mücadelesini gösteren çalışması ile ödül aldı.
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Aslı Gökdemir: Anlayamadığımız, hatırlayamadığımız ya da göremediğimiz şeyleri görsel olarak nasıl hayal ederdik?

Aslı Gökdemir: Anlayamadığımız, hatırlayamadığımız ya da göremediğimiz şeyleri görsel olarak nasıl hayal ederdik?

Amerika’da enstelasyonları binlerce kişi tarafından deneyimlenen ve büyük ilgi gören Gökdemir,bundan sonra nöroloji ve insan reaksiyonlarını keşfe çıkıyor. Bunun biyoloji ve kanser araştırmaları alanında yaptığı son iş olduğunu söyleyen Gökdemir sözlerine şöyle devam ediyor,”Son 5 yıldır biyolojiden ilham alarak üretiyorum. Bu işler daha çok fayda ve bilinçlendirme konseptine sahipti. Şu an aslında 2019’da tesadüfen materyalim olarak bilimle tanışmasaydım, hayatım boyunca içimde olan alan, moda ve eğlence endüstrisiydi. Şimdi bu alana yönelik projeler üzerinde çalışıyorum. Tasarımlarımın ortak noktasına bakacak olursak, açık bir şekilde ‘Anlayamadığımız, hatırlayamadığımız ve göremediğimiz şeyleri görsel olarak nasıl hayal ederdik?’ sorusunun cevabı var.

'Eğlenmeyi, dans etmeyi, müziği, modayı ve mutfağı çok seviyorum. 5 yılda edindiğim bütün birikimi moda ve eğlence sektörüyle buluşturmak için sabırsızlanıyorum. Şimdiden 2 proje üzerinde yoğun çalışıyorum. ‘Nasıl yani?’ dediğinizi duyar gibiyim. İnsanların en mutlu anlarını, zevklerini, hislerini, reaksiyonlarını dönüştürmek ve ölümsüzleştirmek istiyorum.”

Bu dönemde çoktan dünyaca ünlü bir kaç markanın interaktif enstelasyon serisiyle ilgilendiğini,  işbirliği yapmak üzere Türkiye’ye dönmeyi iple çektiğini söylüyor.

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