Çıkarın Bayrakları, Bir Kez Daha Asıyoruz! Gururumuz Aslı Gökdemir, MIT’den 4 Yıl Arayla 2. Ödülünü Aldı
Çıkarın Bayrakları, Bir Kez Daha Asıyoruz! Gururumuz Aslı Gökdemir, MIT’den 4 Yıl Arayla 2. Ödülünü Aldı
2020 yılında katıldığı 'MIT Koch Institute Image Awards' yarışmasından ödül kazanan Aslı Gökdemir, MIT’nin düzenlediği bu yıl FUJIFILM VisualSonics’in de sponsor olduğu KI Image Awards’ta kanser hastalarının mücadelesini gösteren çalışması ile ikinci ödülünü kazanarak bir kez daha göğüsümüzü kabarttı.
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Aslı Gökdemir’i hatırlayanlarınız mutlaka vardır. Kendisi, 2020 yılında TOBB ETÜ'de Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı öğrencisiyken Bilim dünyasını sanatla geniş kitlelere anlatarak dünyanın en iyi üniversitesi olarak seçilen ve Nobel ödüllü pek çok bilim insanını yetiştiren Massachusetts Institute of Technology (MIT)’nin düzenlediği bir yarışmada ödül kazanmıştı.
Birçok prestijli üniversitenin katıldığı 'MIT Koch Institute Image Awards' yarışmasında ödül alan Aslı göğüsümüzü kabarttıkça kabartmıştı.
Aslı Gökdemir durmadı, çalıştı ve MIT’den 4 yıl sonra bir ödül daha kazanarak başarısının çıtasını arşa çıkardı. Kendisini ‘Experience designer’ olarak tanımlayan Gökdemir, farklı disiplin ve tekniklerle, sanatında verileri ve bilimi materyali olarak kullanarak halka açık sanat eserleri ve enstalasyonlar üretiyor.
M.I.T.’nin düzenlediği yarışmada bu yıl 2. Ödülünü alan Aslı Gökdemir bu alandaki başarısını bir kez daha kanıtladı.
Aslı Gökdemir MIT’nin düzenlediği bu yıl FUJIFILM VisualSonics’in de sponsor olduğu KI Image Awards’ta kanser hastalarının mücadelesini gösteren çalışması ile ödül aldı.
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Aslı Gökdemir: Anlayamadığımız, hatırlayamadığımız ya da göremediğimiz şeyleri görsel olarak nasıl hayal ederdik?
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