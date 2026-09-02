3.712 Yaşında ve Hâlâ Zeytin Veriyor: Tunç Çağı'ndan Bugüne Ulaşan Ağacın Sırrı!
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MÖ 1700'lerde filizlendi ve hala hayatta.
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Peki yaşı nasıl ölçüldü?
Bu kadar uzun yaşamasının sırrı, ölen gövde bölümlerinin yerini yeni sürgünlerin alması.
Üstelik bu ağaç yalnız değil: aynı ovada yaklaşık 80 tane bin yıllık zeytin ağacı bulunuyor
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2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Öğrencilik hayatımda pek çok yabancı kaynaktan çeviriler yaptım. İş hayatımda da farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. 2022 yılından beri Onedio'da çalışıyorum. Yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı kaynaklardan güncel içerikleri çeviriyor, astroloji gündemini, genel kültür alanında ilgi çekici konuları ve seyahat haberlerini okuyucularla buluşturuyorum.
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