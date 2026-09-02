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3.712 Yaşında ve Hâlâ Zeytin Veriyor: Tunç Çağı'ndan Bugüne Ulaşan Ağacın Sırrı!

3.712 Yaşında ve Hâlâ Zeytin Veriyor: Tunç Çağı'ndan Bugüne Ulaşan Ağacın Sırrı!

Doğa
Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker - Yaşam Editörü
02.09.2026 - 15:57
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Portekiz'in Alentejo bölgesinde, Vidigueira'daki Herdade do Peso çiftliğinde hala yaşayan bir zeytin ağacı var. Adı Oliveira do Peso ve bilinen yaşı 3.712. Evet, ağaç tam 3 bin 700 yaşında!

O zamanlarda Mısır'da piramitler çoktan vardı, Anadolu'da ise Hitit Devleti bulunuyordu.

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MÖ 1700'lerde filizlendi ve hala hayatta.

MÖ 1700'lerde filizlendi ve hala hayatta.

3 bin 712 yaş, gözümüze biraz soyut görünebilir. Bu ağacın kaç yaşında olduğunu şöyle düşünelim:

  • Ağaç Tunç Çağı'nda, MÖ 1700'lerde filizlendi

  • O tarihte Mısır'da piramitler çoktan dikilmişti

  • Anadolu'da ise Hitit Devleti henüz kuruluyordu

Ağaç o günden bu yana ayakta, dünya üzerindeki hayatımıza tanıklık ediyor. Dahası, hala da zeytin vermeye devam ediyor.

Peki yaşı nasıl ölçüldü?

Peki yaşı nasıl ölçüldü?

Bir ağacın yaşı genellikle gövde kesilerek halkalardan okunur. Ama 3.700 yıllık bir ağacı kesmek söz konusu bile değil. Bu ağacın yaşı, ağaç kesilmeden ölçüldü: Gövde çevresi ve boyu matematiksel bir modele konuldu.

Trás-os-Montes ve Alto Douro Üniversitesi'nden (UTAD) araştırmacılar bunun için ağaca zarar vermeyen bir yöntem geliştirdi: gövdenin yarıçapı, çapı, çevresi ve ağacın boyu ölçülüyor, ardından matematiksel modelle yaş tahmin ediliyor.

Oliveira do Peso'nun 3.700 yılı aşkın olduğu sonucu, 2021'de yapılan bu değerlendirmeyle ortaya çıktı. Ağacın gövde çevresinin 10 metreyi bulduğu aktarılıyor.

Bu kadar uzun yaşamasının sırrı, ölen gövde bölümlerinin yerini yeni sürgünlerin alması.

Bu kadar uzun yaşamasının sırrı, ölen gövde bölümlerinin yerini yeni sürgünlerin alması.

Zeytin ağaçlarının bin yıllar boyunca yaşayabilmesinin nedeni kendini yenileme kapasitesi.

Gövdenin ölen bölümlerinin yerini, canlı kısımdan çıkan yeni sürgünler alıyor. Ağaç böylece kendini sürekli onarıyor: bugün gördüğümüz gövdenin büyük bölümü aslında orijinal ağacın defalarca yenilenmiş hali.

Üstelik bu ağaç yalnız değil: aynı ovada yaklaşık 80 tane bin yıllık zeytin ağacı bulunuyor

Üstelik bu ağaç yalnız değil: aynı ovada yaklaşık 80 tane bin yıllık zeytin ağacı bulunuyor

Oliveira do Peso, Portekiz'deki tek antik zeytin ağacı değil. Aynı ovada yaklaşık 80 tane bin yıllık zeytin ağacı bulunuyor.

Bölgede toplam yaşı 7 bin yılı geçen ağaç grupları var. Yani Alentejo ovası tek bir yaşlı ağacın değil, yaşayan bir mirasın evi.

Ülkemizde de Şanlıurfa'da 1332 yıldır ayakta duran tarihi bir zeytin ağacı bulunmuyor. Bu ağaç, sulanmadan yaşamını sürdürüyor ve her yıl yaklaşık 50 kilogram zeytin veriyor.

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Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Öğrencilik hayatımda pek çok yabancı kaynaktan çeviriler yaptım. İş hayatımda da farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. 2022 yılından beri Onedio'da çalışıyorum. Yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı kaynaklardan güncel içerikleri çeviriyor, astroloji gündemini, genel kültür alanında ilgi çekici konuları ve seyahat haberlerini okuyucularla buluşturuyorum.
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