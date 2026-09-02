3.712 Yaşında ve Hâlâ Zeytin Veriyor: Tunç Çağı'ndan Bugüne Ulaşan Ağacın Sırrı!

Bir ağacın yaşı genellikle gövde kesilerek halkalardan okunur. Ama 3.700 yıllık bir ağacı kesmek söz konusu bile değil. Bu ağacın yaşı, ağaç kesilmeden ölçüldü: Gövde çevresi ve boyu matematiksel bir modele konuldu.

Trás-os-Montes ve Alto Douro Üniversitesi'nden (UTAD) araştırmacılar bunun için ağaca zarar vermeyen bir yöntem geliştirdi: gövdenin yarıçapı, çapı, çevresi ve ağacın boyu ölçülüyor, ardından matematiksel modelle yaş tahmin ediliyor.

Oliveira do Peso'nun 3.700 yılı aşkın olduğu sonucu, 2021'de yapılan bu değerlendirmeyle ortaya çıktı. Ağacın gövde çevresinin 10 metreyi bulduğu aktarılıyor.