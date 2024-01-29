29 Ocak 2024 Pazartesi Akşamı Kaçırdığın Haberler
29 Ocak 2024 Pazartesi Akşamı Kaçırdığın Haberler
Dün akşam gözden kaçırdığınız ya da tüm detayları ile yeniden okuyup 'ne olmuştu ya' diyeceğiniz haberleri sizler için derledik.
İşte 29 Ocak Pazartesi akşamının gözden kaçırılmaması gereken ve mutlaka okumanız gereken içerikleri…
İçeriğin Devamı Aşağıda
CHP'nin uzun süredir merakla beklenen İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı belli oldu. Alınan kararla CHP'nin İzmir adayı, Karşıyaka Belediye Başkanı Cemil Tugay oldu.
Kanada hükümeti, Türkiye’ye 2020'den bu yana uyguladığı silah ihracatı kısıtlamalarını kaldırdı.
Cumhuriyet Halk Partisi grubu İzmir adaylarını belirlemek için biraraya geldi. Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyelerinin adaylarının belirlendiği toplantıda Çeşme için sürpriz bir karar çıktı.
Teoman en son 'Herkes beni sarhoş, hiç iş yapmayan biri sanıyor. Ben aslında çok çalışkan biriyim' açıklamasıyla konuşulmuş ve dillere düşmüştü. Ünlü şarkıcı, daha üstünden bir gün geçmemişken kendi sözünden döndü!
Fenomen Bilal Hancı'dan boşandıktan sonra kendisini kızla yepyeni bir aşkın kollarına atan Esin Çepni, Rizespor'un kalecisi Zafer Görgen'le ilişkisini ilan etmişti. Bir ayrıl bir barış türden ilişki yürüten ikilinin aşkları son buldu. Esin Çepni geçtiğimiz saatlerde yaptığı paylaşımla eski sevgilisi Zafer Görgen'in formasını binlerce liraya satışa çıkardı! Detaylar👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Kızılcık Şerbeti 49. bölümüyle izleyicisiyle buluşmaya hazırlanırken verdiği fragmanlarla izleyicilerin kafasını karıştırmaya devam ediyor. Nilay'ın bebeği kimden, Alev-Apo ilişkisi ne olacak, Umut neden hapse giriyor diye düşünürken bir de başımıza Ertuğrul ile ilgili gerçekler çıktı! Bakalım fragmanda neler öğreneceğiz?
Düzenli olarak sunduğu enteresan dans gösterileri ve tuhaf kombinleriyle gündemden düşmeyen Melis Sezen, bu sefer de BAU Radyo MüzikOnAir ödül gecesi için seçtiği kombinle dillere fena düştü!
Geçtiğimiz günlerde biricik sevgilisi Pınar Deniz'i telefona kaydettiği isimle gündeme bomba gibi düşen Kaan Yıldırım, şimdi de İbrahim Selim ile Bu Gece programında yaptığı 'ghostlama' itirafıyla alay konusu oldu!
Yargıtay, kira ödemelerini banka transferi yoluyla gerçekleştiren kiracılar ve ev sahiplerini ilgilendiren önemli bir karara imza attı. İki ayrı dava sürecini değerlendiren mahkeme, kiracının banka transferi sırasında yaptığı hatayı temel alarak evin tahliyesine karar verdi.
Modellikten oyunculuğa her mesleği bir tur deneyen Kim Kardashian, son zamanlarda oyunculuk kariyerinde şansını zorluyor. Şimdi de ünlü Hollywood yıldızı Elizabeth Taylor'ın filminde yapımcılığı üstleneceği ve bir de filmde rol alacağı öğrenildi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında, Galatasaray sahasında Gaziantep FK ile karşı karşıya geldi. Heyecan dolu maçta sarı-kırmızılar, sahadan üç puanla ayrılmayı bildi.
Deli dolu halleriyle gündemden düşmeyen Yıldız Tilbe, bu sefer de fobisi yüzünden kaybettiği milyonlarla olay oldu!
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda