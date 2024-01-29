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Galatasaray Nefes Kesen Maçta Gaziantep FK'yı 2-1'lik Skorla Mağlup Etti

Galatasaray Nefes Kesen Maçta Gaziantep FK'yı 2-1'lik Skorla Mağlup Etti

Kubilay
Kubilay - Onedio Editörü
29.01.2024 - 22:12

Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında, Galatasaray sahasında Gaziantep FK ile karşı karşıya geldi. Heyecan dolu maçta sarı-kırmızılar, sahadan üç puanla ayrılmayı bildi.

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Galatasaray 1-0 geriye düşmesine rağmen geriden gelerek 2-1'lik galibiyete uzandı.

Galatasaray 1-0 geriye düşmesine rağmen geriden gelerek 2-1'lik galibiyete uzandı.

29. dakikada sahneye çıkan Arda Kızıldağ, Gaziantep FK'yı 1-0 öne geçirdi. Sarı-kırmızılılar, 72. dakikada Zaha ile skora denge getirdi. Galibiyet golü ise 89'da Barış Alper'den geldi.

Sarı-kırmızılılar, puanını 60'a çıkardı ve lider Fenerbahçe ile şampiyonluk yolundaki mücadelesine kayıpsız devam etti.

Sarı-kırmızılılar, puanını 60'a çıkardı ve lider Fenerbahçe ile şampiyonluk yolundaki mücadelesine kayıpsız devam etti.

Okan Buruk ve öğrencileri, haftaya Samsunspor deplasmanına çıkacak.

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