Galatasaray Nefes Kesen Maçta Gaziantep FK'yı 2-1'lik Skorla Mağlup Etti
Galatasaray Nefes Kesen Maçta Gaziantep FK'yı 2-1'lik Skorla Mağlup Etti
Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında, Galatasaray sahasında Gaziantep FK ile karşı karşıya geldi. Heyecan dolu maçta sarı-kırmızılar, sahadan üç puanla ayrılmayı bildi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Galatasaray 1-0 geriye düşmesine rağmen geriden gelerek 2-1'lik galibiyete uzandı.
Sarı-kırmızılılar, puanını 60'a çıkardı ve lider Fenerbahçe ile şampiyonluk yolundaki mücadelesine kayıpsız devam etti.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda