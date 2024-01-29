Kanada, Türkiye'ye 2020 Yılından Bu Yana Uygulanan Silah İhracatı Kısıtlamasını Kaldırdı
Kanada, Türkiye'ye 2020 Yılından Bu Yana Uygulanan Silah İhracatı Kısıtlamasını Kaldırdı
Kanada hükümeti, Türkiye’ye 2020'den bu yana uyguladığı silah ihracatı kısıtlamalarını kaldırdı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Kanada, Türkiye'ye yönelik silah ihracatı kısıtlamalarını kaldırdı.
Hükümetin resmi internet sitesinden ihracatçı firmalara yapılan açıklamada, sınırlamaların artık yürürlükte olmadığı belirtildi.
Açıklamada, 16 Nisan 2020'de Türkiye'ye savunma sanayi ile ilgili belli kalemlerin ihraç edilmesine yönelik başvurulara reddetme politikası uygulanmaya başlandığı hatırlatılarak, "Bu bildirimin tarihi itibarıyla muhtemel ret politikası artık yürürlükte değildir" ifadesi kullanıldı.
Mühimmat listesi de dahil olmak üzere ihracatçı gruplarca Türkiye'ye yapılacak ihracat ve komisyonculuk izni başvurularının, artık Kanada'nın risk değerlendirme çerçevesi kapsamında vaka bazında inceleneceğine dikkat çekildi.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Yorum Yazın
A HABER: kanada'yı dize getirdik
başımızda ABD yi kaç kereler dize getirmiş bir asrın lideri var Kanada neymiş
bayat haber. gercek haberlerde,hamas ve bmnin ortak calistigi cami ve hastaneleri tunellerle baglayip cocuklari kalkan yaptigi ortaya cikarildi.
Nefret ediyorum artık varya siktirsin gitsin şu ülkelerde silahınızın da bombanızında savşlarınızda sayılı günlerimizn olduğu şu gezegende yemediğiniz bok k... Devamını Gör