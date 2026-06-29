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29 Haziran – 5 Temmuz 2026 Haftası Gökyüzü Raporu

etiket 29 Haziran – 5 Temmuz 2026 Haftası Gökyüzü Raporu

Dr.Astrolog Şenay Devi
Dr.Astrolog Şenay Devi - Onedio Üyesi
29.06.2026 - 17:15
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29 Haziran'da Oğlak burcunda gerçekleşen Dolunay ve aynı anda etkisini güçlendiren Merkür retrosu, 2026 yılının en kritik dönüm noktalarından birini oluşturuyor. Bu hafta gökyüzü artık ertelenen gerçeklerin, üzeri örtülen sorunların, görmezden gelinen ekonomik kırılganlıkların, siyasi hesaplaşmaların ve bireysel yaşamlarımızdaki yanlış temellerin ortaya çıkacağını işaret ediyor. Oğlak burcu devletleri, yönetimleri, liderleri, kurumları, büyük şirketleri, ekonomiyi, finans sistemlerini ve toplumsal düzeni temsil ederken Merkür retrosu geçmiş kararları yeniden masaya yatırıyor. Bu nedenle dünya genelinde hükümetlerin aldığı eski kararlar sorgulanabilir, geçmişte yapılan hatalar yeniden gündeme taşınabilir, liderlerin açıklamaları tartışma yaratabilir, devlet kurumlarında yeniden yapılanmalar başlayabilir, büyük şirket birleşmeleri veya ayrılıkları gündeme gelebilir. Satürn ve Neptün kareleri ise gerçek ile yanılsamayı karşı karşıya getiriyor. Bu nedenle manipülasyonlar, bilgi kirliliği, medya savaşları, propaganda faaliyetleri, dijital dezenformasyon ve güven krizleri dikkat çekebilir. İnsanlar kime inanacağını sorgulayabilir. Dünya genelinde ekonomik sistemlere yönelik kaygılar büyüyebilir, borçlar, faizler, bütçe açıkları, işsizlik ve piyasa güveni başlıkları öne çıkabilir.

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Türkiye açısından bakıldığında devlet kurumları, ekonomi yönetimi, bütçe dengeleri, vergi düzenlemeleri, kamu harcamaları ve finansal kararlar daha görünür hale gelebilir.

Yönetim kademelerinde dikkat çeken açıklamalar, görev değişimleri veya stratejik kararlar gündeme gelebilir. Muhalefet ve iktidar arasındaki söylem savaşları sertleşebilir. Toplumsal kutuplaşmayı artıracak açıklamalar duyulabilir. Özellikle sosyal medya üzerinden yayılan bilgi kirliliği nedeniyle doğrulanmamış haberlere karşı dikkatli olunması gerekiyor. Finansal piyasalarda dalgalanmalar, döviz ve altın piyasalarında ani hareketler, yatırımcı psikolojisini etkileyen haber akışları görülebilir. Oğlak Dolunayı ekonomik gerçeklikleri saklamaz; sürdürülebilir olmayan her yapı görünür hale gelir.

Savaşlar ve jeopolitik gelişmeler açısından bu hafta oldukça hassas görünüyor. Mars'ın Ay Düğümleriyle oluşturduğu kare açı kader kavşaklarını tetiklerken askeri gerilimlerin yükselmesine neden olabilir. Liderler güç gösterilerine yönelebilir. Diplomatik görüşmeler sertleşebilir. Sınır güvenliği, savunma harcamaları, askeri operasyonlar ve uluslararası güç mücadeleleri gündemi meşgul edebilir. Özellikle ego savaşları ve prestij mücadeleleri nedeniyle bazı liderlerin riskli kararlar alma eğilimleri artabilir. Bu süreçte küçük görünen gelişmelerin büyük sonuçlar doğurma potansiyeli bulunuyor.

30 Haziran'da Jüpiter'in Aslan burcuna geçmesi ise gökyüzünün tonunu tamamen değiştiriyor. Yaklaşık bir yıl sürecek bu geçiş, dünyanın dikkatini korkulardan çok cesarete, savunmadan çok yaratmaya, saklanmaktan çok görünür olmaya yönlendirecek. Eğlence sektörü, sanat, spor, moda, lüks tüketim, sosyal medya, içerik üretimi ve kişisel markalaşma alanlarında büyük büyümeler görülebilir. İnsanlar kendilerini daha güçlü ifade etmek isteyecek. Yeni liderler ortaya çıkabilir. Karizmatik figürler daha fazla dikkat çekebilir. Ancak Jüpiter Aslan'da egoyu da büyüteceği için kibir, gösteriş, güç sarhoşluğu ve dikkat çekme bağımlılığı da ciddi şekilde artabilir.

Ekonomik açıdan girişimcilik, marka yaratımı, reklam, pazarlama, sanat ve dijital içerik üretimi alanlarında fırsatlar büyüyebilir.

Ekonomik açıdan girişimcilik, marka yaratımı, reklam, pazarlama, sanat ve dijital içerik üretimi alanlarında fırsatlar büyüyebilir.

Kendi işini yapanlar, sahne önünde çalışanlar, danışmanlar, sanatçılar ve sosyal medya üreticileri için yeni bir yükseliş dönemi başlayabilir. Ancak aşırı özgüvenle yapılan yatırımlar, kontrolsüz risk alma eğilimleri ve spekülatif hareketler de kayıplara neden olabilir. Bu nedenle özellikle Temmuz ayı boyunca büyük finansal kararlar verirken gerçek veriler ile duygusal heyecan arasındaki fark iyi ayırt edilmelidir.

Sağlık açısından Satürn ve Neptün etkileri bağışıklık sistemi, kronik yorgunluk, uyku bozuklukları, psikolojik tükenmişlik, depresif eğilimler, hormonal dengesizlikler, kemik ve eklem sistemi üzerinde baskı oluşturabilir. Oğlak temaları dizler, dişler, kemikler ve omurga bölgesini vurgularken Neptün etkileri ilaç hassasiyetleri, alerjiler ve yanlış teşhis risklerine dikkat çekiyor. Ruhsal açıdan ise insanlar yoğun bir gerçeklik sınavından geçiyor. Hayatında taşıdığı yükleri, sorumlulukları ve yanlış seçimleri görmezden gelenler artık bunlarla yüzleşmek zorunda kalabilir.

Bireysel yaşamlarımızda bu hafta ilişkilerin gerçek yüzü ortaya çıkabilir. Uzun süredir konuşulmayan sorunlar gündeme gelebilir. Bazı ilişkiler güçlenirken bazıları tamamlanma noktasına ulaşabilir. Kariyer alanında önemli farkındalıklar yaşanabilir. İnsanlar gerçekten ne istediklerini sorgulayabilir. Merkür retrosu nedeniyle eski dostlar, eski aşklar, eski iş bağlantıları veya yarım kalmış projeler yeniden gündeme gelebilir. Oğlak Dolunayı şunu soruyor: Hayatını üzerine kurduğun yapı gerçekten sağlam mı? Eğer değilse evren onu yıkmak için değil, daha sağlam bir temel kurabilmen için görünür hale getiriyor.

Bu haftanın en büyük dersi şudur: Gerçeklerden kaçış sona eriyor. Maskeler düşüyor. Yanılsamalar çözülüyor. Kader insanları kendi gerçeğiyle yüzleştiriyor. Jüpiter Aslan'a geçerken ise cesaret edenleri ödüllendiriyor. Korkularla değil kalple hareket edenler, kendi ışığını saklamayanlar ve sorumluluk almaktan kaçmayanlar için yepyeni bir döngü başlıyor. Gökyüzü artık sessiz kalmayı değil, özüne sadık kalarak sahneye çıkmayı öğretiyor.

Gökler rehberimiz yolumuz ışık olsun. 

AstrodehA

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Bu makalede öne sürülen fikir ve yaklaşımlar tamamıyla yazarlarının özgün düşünceleridir ve Onedio'nun editöryal politikasını yansıtmayabilir.

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Dr.Astrolog Şenay Devi
Dr.Astrolog Şenay Devi
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