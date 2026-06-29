29 Haziran – 5 Temmuz 2026 Haftası Gökyüzü Raporu

Kendi işini yapanlar, sahne önünde çalışanlar, danışmanlar, sanatçılar ve sosyal medya üreticileri için yeni bir yükseliş dönemi başlayabilir. Ancak aşırı özgüvenle yapılan yatırımlar, kontrolsüz risk alma eğilimleri ve spekülatif hareketler de kayıplara neden olabilir. Bu nedenle özellikle Temmuz ayı boyunca büyük finansal kararlar verirken gerçek veriler ile duygusal heyecan arasındaki fark iyi ayırt edilmelidir.

Sağlık açısından Satürn ve Neptün etkileri bağışıklık sistemi, kronik yorgunluk, uyku bozuklukları, psikolojik tükenmişlik, depresif eğilimler, hormonal dengesizlikler, kemik ve eklem sistemi üzerinde baskı oluşturabilir. Oğlak temaları dizler, dişler, kemikler ve omurga bölgesini vurgularken Neptün etkileri ilaç hassasiyetleri, alerjiler ve yanlış teşhis risklerine dikkat çekiyor. Ruhsal açıdan ise insanlar yoğun bir gerçeklik sınavından geçiyor. Hayatında taşıdığı yükleri, sorumlulukları ve yanlış seçimleri görmezden gelenler artık bunlarla yüzleşmek zorunda kalabilir.

Bireysel yaşamlarımızda bu hafta ilişkilerin gerçek yüzü ortaya çıkabilir. Uzun süredir konuşulmayan sorunlar gündeme gelebilir. Bazı ilişkiler güçlenirken bazıları tamamlanma noktasına ulaşabilir. Kariyer alanında önemli farkındalıklar yaşanabilir. İnsanlar gerçekten ne istediklerini sorgulayabilir. Merkür retrosu nedeniyle eski dostlar, eski aşklar, eski iş bağlantıları veya yarım kalmış projeler yeniden gündeme gelebilir. Oğlak Dolunayı şunu soruyor: Hayatını üzerine kurduğun yapı gerçekten sağlam mı? Eğer değilse evren onu yıkmak için değil, daha sağlam bir temel kurabilmen için görünür hale getiriyor.

Bu haftanın en büyük dersi şudur: Gerçeklerden kaçış sona eriyor. Maskeler düşüyor. Yanılsamalar çözülüyor. Kader insanları kendi gerçeğiyle yüzleştiriyor. Jüpiter Aslan'a geçerken ise cesaret edenleri ödüllendiriyor. Korkularla değil kalple hareket edenler, kendi ışığını saklamayanlar ve sorumluluk almaktan kaçmayanlar için yepyeni bir döngü başlıyor. Gökyüzü artık sessiz kalmayı değil, özüne sadık kalarak sahneye çıkmayı öğretiyor.

Gökler rehberimiz yolumuz ışık olsun.

AstrodehA