29 Haziran – 5 Temmuz 2026 Haftası Gökyüzü Raporu
29 Haziran'da Oğlak burcunda gerçekleşen Dolunay ve aynı anda etkisini güçlendiren Merkür retrosu, 2026 yılının en kritik dönüm noktalarından birini oluşturuyor. Bu hafta gökyüzü artık ertelenen gerçeklerin, üzeri örtülen sorunların, görmezden gelinen ekonomik kırılganlıkların, siyasi hesaplaşmaların ve bireysel yaşamlarımızdaki yanlış temellerin ortaya çıkacağını işaret ediyor. Oğlak burcu devletleri, yönetimleri, liderleri, kurumları, büyük şirketleri, ekonomiyi, finans sistemlerini ve toplumsal düzeni temsil ederken Merkür retrosu geçmiş kararları yeniden masaya yatırıyor. Bu nedenle dünya genelinde hükümetlerin aldığı eski kararlar sorgulanabilir, geçmişte yapılan hatalar yeniden gündeme taşınabilir, liderlerin açıklamaları tartışma yaratabilir, devlet kurumlarında yeniden yapılanmalar başlayabilir, büyük şirket birleşmeleri veya ayrılıkları gündeme gelebilir. Satürn ve Neptün kareleri ise gerçek ile yanılsamayı karşı karşıya getiriyor. Bu nedenle manipülasyonlar, bilgi kirliliği, medya savaşları, propaganda faaliyetleri, dijital dezenformasyon ve güven krizleri dikkat çekebilir. İnsanlar kime inanacağını sorgulayabilir. Dünya genelinde ekonomik sistemlere yönelik kaygılar büyüyebilir, borçlar, faizler, bütçe açıkları, işsizlik ve piyasa güveni başlıkları öne çıkabilir.
Türkiye açısından bakıldığında devlet kurumları, ekonomi yönetimi, bütçe dengeleri, vergi düzenlemeleri, kamu harcamaları ve finansal kararlar daha görünür hale gelebilir.
Ekonomik açıdan girişimcilik, marka yaratımı, reklam, pazarlama, sanat ve dijital içerik üretimi alanlarında fırsatlar büyüyebilir.
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