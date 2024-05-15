28 Yaşındaki Aktivist Açlık Grevinin Ardından Hayatını Kaybetti
28 Yaşındaki Aktivist Açlık Grevinin Ardından Hayatını Kaybetti
28 yaşındaki Taylandlı bir aktivist, ülkenin monarşisine hakaret etmekle suçlanmıştı. Genç aktivistin 65 gün süren açlık grevinin ardından hayatını kaybettiği açıklandı. Aktivistin 'aniden kalbinin durduğu' aktarıldı.
Kaynak: T24
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Taylandlı 28 yaşındaki Netiporn Sanesangkhom, girdiği açlık grevinin ardından hayatını kaybetti.
Kraliyet reformları çağrısında bulunan gençlik hareketinin bir parçası olan kadın, Ocak ayından itibaren gözaltında tutuluyordu.
Genç kadın hastaneye kaldırılmasının ardından yemek yemeye başlamış olsa da, açlık grevi kendisinde anemiye (kansızlık) neden olmuştu.
T24'ten aktarıldığına göre, Taylandlı bir milletvekili gözaltındaki diğer aktivistlerin de açlık grevinde olduğunu belirtti.
Milletvekilinin yaptığı açıklamalarda "Mahkemeler tatmin olana kadar daha kaç kez bu tür ölümlerin gerçekleşmesine izin verecek?” dediği aktarıldı.
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