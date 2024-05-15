Görüş Bildir
Haberler
Yaşam
28 Yaşındaki Aktivist Açlık Grevinin Ardından Hayatını Kaybetti

28 Yaşındaki Aktivist Açlık Grevinin Ardından Hayatını Kaybetti

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Onedio Editörü
15.05.2024 - 14:47

28 yaşındaki Taylandlı bir aktivist, ülkenin monarşisine hakaret etmekle suçlanmıştı. Genç aktivistin 65 gün süren açlık grevinin ardından hayatını kaybettiği açıklandı. Aktivistin 'aniden kalbinin durduğu' aktarıldı.

Kaynak: T24

İçeriğin Devamı Aşağıda

Taylandlı 28 yaşındaki Netiporn Sanesangkhom, girdiği açlık grevinin ardından hayatını kaybetti.

Taylandlı 28 yaşındaki Netiporn Sanesangkhom, girdiği açlık grevinin ardından hayatını kaybetti.

Ülkenin monarşisine hakaret etmekle suçlanan genç aktivist, toplamda yedi ayrı suçlamayla karşı karşıyaydı. 28 yaşındaki Netiporn Sanesangkhom, 65 gündür ise açlık grevindeydi.

Kraliyet reformları çağrısında bulunan gençlik hareketinin bir parçası olan kadın, Ocak ayından itibaren gözaltında tutuluyordu.

Kraliyet reformları çağrısında bulunan gençlik hareketinin bir parçası olan kadın, Ocak ayından itibaren gözaltında tutuluyordu.

26 Ocak'ta gözaltına alınan aktivist, o günden beri açlık grevi içerisindeydi. Genç kadın, sağlık durumunun kötüye gitmesinin ardından cezaevi hastanesine gönderilmişti.

Genç kadın hastaneye kaldırılmasının ardından yemek yemeye başlamış olsa da, açlık grevi kendisinde anemiye (kansızlık) neden olmuştu.

Genç kadın hastaneye kaldırılmasının ardından yemek yemeye başlamış olsa da, açlık grevi kendisinde anemiye (kansızlık) neden olmuştu.

Salı sabahı erken saatlerinde kalbinin durduğu açıklanan kadını hayata döndürmek için saatlerce uğraşıldığı belirtildi.

T24'ten aktarıldığına göre, Taylandlı bir milletvekili gözaltındaki diğer aktivistlerin de açlık grevinde olduğunu belirtti.

T24'ten aktarıldığına göre, Taylandlı bir milletvekili gözaltındaki diğer aktivistlerin de açlık grevinde olduğunu belirtti.

Milletvekilinin yaptığı açıklamalarda "Mahkemeler tatmin olana kadar daha kaç kez bu tür ölümlerin gerçekleşmesine izin verecek?” dediği aktarıldı.

Milletvekilinin yaptığı açıklamalarda "Mahkemeler tatmin olana kadar daha kaç kez bu tür ölümlerin gerçekleşmesine izin verecek?” dediği aktarıldı.

İlginizi Çekebilir

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın