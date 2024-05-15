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Son 2000 Yılın En Sıcağı: Cambridge Üniversitesi 2023 Yazının Sıcaklarını Araştırdı!

Son 2000 Yılın En Sıcağı: Cambridge Üniversitesi 2023 Yazının Sıcaklarını Araştırdı!

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Onedio Editörü
15.05.2024 - 12:07

2023 yılının yazında bütün dünya genelinde sıcaklık rekorları kırıldı. IFL Science'ın aktardığı habere göre, 2023 yılının yazındaki sıcaklıklar, Kuzey Yarım Küre'nin son 2000 yıldır yaşadığı en sıcak yazdı. 

KaynakIFL Science

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2023 yılının yaz ayları, birçoğumuz için dayanılmaz sıcaklarla geldi. Eskişehir'de termometrelerin 49,5 dereceyi göstermesiyle sıcaklık rekoru kırıldı.

2023 yılının yaz ayları, birçoğumuz için dayanılmaz sıcaklarla geldi. Eskişehir'de termometrelerin 49,5 dereceyi göstermesiyle sıcaklık rekoru kırıldı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün verilerine göre, en yüksek sıcaklık 49,5 derece ile Eskişehir Sarıcakaya'da ölçüldü.

Türkiye genelinde ölçülen ortalama sıcaklık geçen yıl 1,3 derece artarak 14,8 derece oldu.

Türkiye genelinde ölçülen ortalama sıcaklık geçen yıl 1,3 derece artarak 14,8 derece oldu.

Yaşanan sıcakların ardından, kış ayları ise bir türlü gelmek bilmedi. Kış aylarında kar yağışı birçok kentimizde gözlemlenmedi. Uzmanlar şimdiden 2024 yazı için uyarılara başlamışken, IFL Science'da yayınlanan bir yazı 2023 yılının sıcaklık rekoru kırdığını belirtti.

2023 yazının yalnızca kayıt altına alınan en sıcak yaz değil, 2000 yılın en sıcak yazı olduğu iddia edildi.

2023 yazının yalnızca kayıt altına alınan en sıcak yaz değil, 2000 yılın en sıcak yazı olduğu iddia edildi.

Küresel ısınma ve El Nino sıcaklarının etkisiyle, dünya genelinde sıcak bir yaz yaşandı. Bazı uzmanlar, bu sıcakların son 100 bin yılın en sıcak yazı olduğunu iddia etti. 

Elbette bu iddia doğruluğu kanıtlanabilecek bir iddia değil. Ancak 2023 yazının, son 2 bin yılın en sıcak olduğu kanıtlanabilir gibi görünüyor!

Her ne kadar kayıt altına alınmış sıcaklıklar yalnızca 1850'lere dayansa da, bilim insanları "ağaçlardaki büyüme halkaları, buzullardaki hava kabarcıklarından elde edilen izotoplar ve kireçtaşı mağara yapıları" gibi incelemeler sayesinde dünyanın sıcaklık düzeyleri hakkında yorum yapabiliyor.

Her ne kadar kayıt altına alınmış sıcaklıklar yalnızca 1850'lere dayansa da, bilim insanları "ağaçlardaki büyüme halkaları, buzullardaki hava kabarcıklarından elde edilen izotoplar ve kireçtaşı mağara yapıları" gibi incelemeler sayesinde dünyanın sıcaklık düzeyleri hakkında yorum yapabiliyor.

Cambridge Üniversitesi'nden Profesör Ulf Büntgen, 2023 yılının yazını incelemek için çalışan ekibin bir üyesi. Cambridge Üniversitesi'nin bilim insanları ise 2023 yılının son 2000 yılın en sıcak yazı olduğunu düşünmekte.

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