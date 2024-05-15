Son 2000 Yılın En Sıcağı: Cambridge Üniversitesi 2023 Yazının Sıcaklarını Araştırdı!

Küresel ısınma ve El Nino sıcaklarının etkisiyle, dünya genelinde sıcak bir yaz yaşandı. Bazı uzmanlar, bu sıcakların son 100 bin yılın en sıcak yazı olduğunu iddia etti.

Elbette bu iddia doğruluğu kanıtlanabilecek bir iddia değil. Ancak 2023 yazının, son 2 bin yılın en sıcak olduğu kanıtlanabilir gibi görünüyor!