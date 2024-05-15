Son 2000 Yılın En Sıcağı: Cambridge Üniversitesi 2023 Yazının Sıcaklarını Araştırdı!
Son 2000 Yılın En Sıcağı: Cambridge Üniversitesi 2023 Yazının Sıcaklarını Araştırdı!
2023 yılının yazında bütün dünya genelinde sıcaklık rekorları kırıldı. IFL Science'ın aktardığı habere göre, 2023 yılının yazındaki sıcaklıklar, Kuzey Yarım Küre'nin son 2000 yıldır yaşadığı en sıcak yazdı.
Kaynak: IFL Science
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2023 yılının yaz ayları, birçoğumuz için dayanılmaz sıcaklarla geldi. Eskişehir'de termometrelerin 49,5 dereceyi göstermesiyle sıcaklık rekoru kırıldı.
Türkiye genelinde ölçülen ortalama sıcaklık geçen yıl 1,3 derece artarak 14,8 derece oldu.
2023 yazının yalnızca kayıt altına alınan en sıcak yaz değil, 2000 yılın en sıcak yazı olduğu iddia edildi.
Her ne kadar kayıt altına alınmış sıcaklıklar yalnızca 1850'lere dayansa da, bilim insanları "ağaçlardaki büyüme halkaları, buzullardaki hava kabarcıklarından elde edilen izotoplar ve kireçtaşı mağara yapıları" gibi incelemeler sayesinde dünyanın sıcaklık düzeyleri hakkında yorum yapabiliyor.
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