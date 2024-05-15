Üç Bacakları, Dört Kolları ve Bir Penisleri Var: Pelvis Bölgesinden Yapışık İkizler

Geçtiğimiz aylarda yapışık ikizlerden yalnızca bir tanesinin evlenmesi, pek çok soruya sebebiyet vermişti. Bu kez oldukça nadir görülen pelvis bölgesinden yapışık ikizler dünya gündemine geldi. 2018 yılında dünyaya gelen bu ikizlerin, üç kolları, dört bacakları ve bir tane penisleri var.

Kaynak: Daily Mail