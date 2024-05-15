Görüş Bildir
Haberler
Yaşam
Üç Bacakları, Dört Kolları ve Bir Penisleri Var: Pelvis Bölgesinden Yapışık İkizler

Üç Bacakları, Dört Kolları ve Bir Penisleri Var: Pelvis Bölgesinden Yapışık İkizler

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Onedio Editörü
15.05.2024 - 11:24

Geçtiğimiz aylarda yapışık ikizlerden yalnızca bir tanesinin evlenmesi, pek çok soruya sebebiyet vermişti. Bu kez oldukça nadir görülen pelvis bölgesinden yapışık ikizler dünya gündemine geldi. 2018 yılında dünyaya gelen bu ikizlerin, üç kolları, dört bacakları ve bir tane penisleri var.

Kaynak: Daily Mail

İçeriğin Devamı Aşağıda

Geçtiğimiz aylarda yapışık ikizler Britanny ve Abby'nin evlendiği haberini almıştık. Daha doğrusu, yalnızca Abby evlenmişti.

Geçtiğimiz aylarda yapışık ikizler Britanny ve Abby'nin evlendiği haberini almıştık. Daha doğrusu, yalnızca Abby evlenmişti.

Doktorların yaşamaz dedikleri siyam ikizleri Britanny ve Abby, düğünleriyle dünyanın dikkatini çekmeyi başarmışlardı.

Daha sonra 23 yaşındaki Carmen ve Lupita ikizler, kendilerine en çok sorulan soruları yanıtladıkları bir video paylaşmışlardı.

Daha sonra 23 yaşındaki Carmen ve Lupita ikizler, kendilerine en çok sorulan soruları yanıtladıkları bir video paylaşmışlardı.

Organları ve belden aşağı uzuvları ortak olan kardeşler 'biz iki farklı insanız' açıklamasında bulunmuştu.

Detaylardan burada bahsetmiştik;

Bu kez Endonezya'da 2018 yılında dünyaya gelen ve çok nadir görülen yapışık ikizler zorlu bir ameliyat geçirdi.

Bu kez Endonezya'da 2018 yılında dünyaya gelen ve çok nadir görülen yapışık ikizler zorlu bir ameliyat geçirdi.

2 milyonda bir görülen ikizler, tıp tarihine geçti. 'Örümcek' ikizler olarak anılan yapışık ikizlerin üç bacağı, dört kolu ve bir penisi bulunuyor. Rektum ve bağırsakları da ortak olan ikizler, Amerika'nın meşhur bilimsel dergisinde yer aldı.

Üç yıldır oturamayan ve sürekli yatar pozisyonda yaşayan ikizler, riskli bir ameliyatın ardından hareket edebilmeye başladı.

Üç yıldır oturamayan ve sürekli yatar pozisyonda yaşayan ikizler, riskli bir ameliyatın ardından hareket edebilmeye başladı.

Üçüncü bacakları ampute edilen ve pelvik kemikleri de düzeltilen ikizler, artık oturabilir hale geldi. Yapışık ikizler, artık daha rahat bir şekilde hareket edebiliyorlar. 

Yapışık ikizlerin annesi ise hamileliğinin sorunsuz geçtiğini ve ailelerinde yapışık ikiz olmadığını belirtiyor.

İlginizi Çekebilir

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
9
9
3
1
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın