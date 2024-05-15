Üç Bacakları, Dört Kolları ve Bir Penisleri Var: Pelvis Bölgesinden Yapışık İkizler
Üç Bacakları, Dört Kolları ve Bir Penisleri Var: Pelvis Bölgesinden Yapışık İkizler
Geçtiğimiz aylarda yapışık ikizlerden yalnızca bir tanesinin evlenmesi, pek çok soruya sebebiyet vermişti. Bu kez oldukça nadir görülen pelvis bölgesinden yapışık ikizler dünya gündemine geldi. 2018 yılında dünyaya gelen bu ikizlerin, üç kolları, dört bacakları ve bir tane penisleri var.
Kaynak: Daily Mail
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Geçtiğimiz aylarda yapışık ikizler Britanny ve Abby'nin evlendiği haberini almıştık. Daha doğrusu, yalnızca Abby evlenmişti.
Daha sonra 23 yaşındaki Carmen ve Lupita ikizler, kendilerine en çok sorulan soruları yanıtladıkları bir video paylaşmışlardı.
Bu kez Endonezya'da 2018 yılında dünyaya gelen ve çok nadir görülen yapışık ikizler zorlu bir ameliyat geçirdi.
Üç yıldır oturamayan ve sürekli yatar pozisyonda yaşayan ikizler, riskli bir ameliyatın ardından hareket edebilmeye başladı.
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