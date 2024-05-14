Bilim İnsanı Beyin Kanserinden Kendi Geliştirdiği Yöntem ile Kurtuldu
Bilim İnsanı Beyin Kanserinden Kendi Geliştirdiği Yöntem ile Kurtuldu
Avustralyalı bilim insanı Dr. Richard Scolyer'a beyin kanseri teşhisi konuldu. Sözcü'nün aktardığı habere göre, bilim insanı kendi yürüttüğü çalışmalar ile kendini tedavi etti, kanseri yendiğini açıkladı.
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Avustralyalı bilim insanı Dr. Richard Scolyer'a geçtiğimiz sene beyin kanseri teşhisi kondu.
Dr. Scolyer de iş arkadaşı profesör Georgina Long ve diğer uzmanların gözetiminde kanser tedavisine başladı.
Yürütülen çalışmalarda, kansere neden olan tümörün ameliyatla alınmasından önce, immünoterapi ilaçların tedavisi uygulanıyordu.
Dr. Scolyer ve Profesör Georgina Long, yürüttükleri başarılı çalışma ile 2024 yılında Yılın Avustralyalısı seçildi.
Yaklaşık bir sene önce beyin kanseri teşhisi konulan Dr. Richard Scolyer'a da kendi geliştirdiği tedavi yöntemi uygulandı. Yapılan son taramalarda, kanserin tekrarlamadığı açıklandı.
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