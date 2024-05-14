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Bilim İnsanı Beyin Kanserinden Kendi Geliştirdiği Yöntem ile Kurtuldu

Bilim İnsanı Beyin Kanserinden Kendi Geliştirdiği Yöntem ile Kurtuldu

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Onedio Editörü
14.05.2024 - 16:45

Avustralyalı bilim insanı Dr. Richard Scolyer'a beyin kanseri teşhisi konuldu. Sözcü'nün aktardığı habere göre, bilim insanı kendi yürüttüğü çalışmalar ile kendini tedavi etti, kanseri yendiğini açıkladı.

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Avustralyalı bilim insanı Dr. Richard Scolyer'a geçtiğimiz sene beyin kanseri teşhisi kondu.

Avustralyalı bilim insanı Dr. Richard Scolyer'a geçtiğimiz sene beyin kanseri teşhisi kondu.

Kanser, dünyada ve ülkemizde en sık görülen ölümcül hastalıklardan biri. Kanserin bilinen kesin bir tedavi ise henüz bulunmuyor. Ancak kanser hastaları, çeşitli tedaviler ile kanserden kurtulmayı başarıyor.

Dr. Scolyer de iş arkadaşı profesör Georgina Long ve diğer uzmanların gözetiminde kanser tedavisine başladı.

Dr. Scolyer de iş arkadaşı profesör Georgina Long ve diğer uzmanların gözetiminde kanser tedavisine başladı.

Sözcü'nün aktardığı habere göre, kanser teşhisi konan Dr. Scolyer, 2009 yılından beri vücudun kendi bağışıklık sistemini kanserin bir türü olan melanomla savaşmaya teşvik etmek için tasarlanmış immünoterapi ilaçlarının denemelerini yürütüyordu.

Yürütülen çalışmalarda, kansere neden olan tümörün ameliyatla alınmasından önce, immünoterapi ilaçların tedavisi uygulanıyordu.

Yürütülen çalışmalarda, kansere neden olan tümörün ameliyatla alınmasından önce, immünoterapi ilaçların tedavisi uygulanıyordu.

Bu tedavi sayesinde bağışıklık sistemimizin, kanserle savaşmaya başlayacağı düşünülüyordu. Nitekim bu çalışmalar, kanserli hastaların yaşam süresini yüzde 10’dan yüzde 50’ye yükseltti.

Dr. Scolyer ve Profesör Georgina Long, yürüttükleri başarılı çalışma ile 2024 yılında Yılın Avustralyalısı seçildi.

Dr. Scolyer ve Profesör Georgina Long, yürüttükleri başarılı çalışma ile 2024 yılında Yılın Avustralyalısı seçildi.

Sydney Üniversitesi'nden yapılan açıklamada dün yaptığı açıklamada “Melanom tedavisinin öncüleri Profesör Georgina Long ve Profesör Richard Scolyer, immünoterapi kullanarak melanom tedavisine yönelik devrim niteliğindeki yaklaşımları nedeniyle 2024 Yılının Avustralyalıları seçildi.' ifadeleri kullanıldı.

Yaklaşık bir sene önce beyin kanseri teşhisi konulan Dr. Richard Scolyer'a da kendi geliştirdiği tedavi yöntemi uygulandı. Yapılan son taramalarda, kanserin tekrarlamadığı açıklandı.

Yaklaşık bir sene önce beyin kanseri teşhisi konulan Dr. Richard Scolyer'a da kendi geliştirdiği tedavi yöntemi uygulandı. Yapılan son taramalarda, kanserin tekrarlamadığı açıklandı.

Scolyer, müjdeli haberi yaptığı paylaşımda “Geçen perşembe günü glioblastoma tekrarlaması için beyin MR taraması yaptırdım. Dün hala tekrarlama belirtisi olmadığını öğrendim. Daha mutlu olamazdım.' ifadelerini kullanarak duyurdu.

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