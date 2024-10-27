Görüş Bildir
Haberler
Yaşam
Astroloji
Aslan Burcu
28 Ekim Aslan Burcu Günlük Burç Yorumu

28 Ekim Aslan Burcu Günlük Burç Yorumu

Günlük Burç Yorumları
astroirem
astroirem - Onedio Üyesi
27.10.2024 - 19:01

Aldığınız risklere dikkat edin! Peki 28 Ekim Pazartesi gününde aslan ve yükselen aslan burcunu neler bekliyor? Günlük burç yorumlarına göre günün nasıl geçecek? Sizin için aslan ve yükselen aslan burçlarının bugünkü aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarını yorumladık: Bakalım günlük burç yorumlarına göre 28 Ekim Pazartesi günün nasıl geçecek?  

İşte, aslan ve yükselen aslan burcuna ait günlük burç yorumları...

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Sevgili Aslan ve Yükselen Aslan Burçları

Sevgili Aslan ve Yükselen Aslan Burçları

Sevgili Aslan, bugün aşk senin için biraz flu olabilir! Venüs ile Satürn arasındaki kare açının etkisinde partnerinle arandaki bağlılığı sorgulayabilirsin. İlişkilerinin kalıcı olup olmadığını test etmek gündeminde yer alabilir. Partnerin dışında yakın dostlarına da yapacağın bu sınav, ilişkilerinde sorunlara neden olabilir. 

Açıkçası tehlikeli sularda yüzüyorsun! Çünkü aşk ve dostlukta çoğu zaman güven en önemli temeldir. Bu nedenle haftanın başından itibaren egonu bir kenara bırakman en iyi seçim olacaktır. Belki de bazı bağlara fazla anlam yüklüyor ve aşırı sorumluluk alıyorsundur! 

Bu ilgi ve alakanı iş hayatına yönlendirmeye ne dersin? Başarı ve gücün esas kaynağını bulabilirsin. Hayattan beklentilerini karşılayacak kazanımlar ve rütbe elde etme şansın var. Dahası yeni ve bugüne dek denemediğin işler de gündeminde olabilir. Risk almak konusunda acele etme, yeni bir kariyer ya da sektör arayışı senin yanıltabilir. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın