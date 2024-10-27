28 Ekim Aslan Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Aslan, bugün aşk senin için biraz flu olabilir! Venüs ile Satürn arasındaki kare açının etkisinde partnerinle arandaki bağlılığı sorgulayabilirsin. İlişkilerinin kalıcı olup olmadığını test etmek gündeminde yer alabilir. Partnerin dışında yakın dostlarına da yapacağın bu sınav, ilişkilerinde sorunlara neden olabilir.

Açıkçası tehlikeli sularda yüzüyorsun! Çünkü aşk ve dostlukta çoğu zaman güven en önemli temeldir. Bu nedenle haftanın başından itibaren egonu bir kenara bırakman en iyi seçim olacaktır. Belki de bazı bağlara fazla anlam yüklüyor ve aşırı sorumluluk alıyorsundur!

Bu ilgi ve alakanı iş hayatına yönlendirmeye ne dersin? Başarı ve gücün esas kaynağını bulabilirsin. Hayattan beklentilerini karşılayacak kazanımlar ve rütbe elde etme şansın var. Dahası yeni ve bugüne dek denemediğin işler de gündeminde olabilir. Risk almak konusunda acele etme, yeni bir kariyer ya da sektör arayışı senin yanıltabilir. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...