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28 Ağustos Balık Tutulması: Madalyonun İki Yüzü

etiket 28 Ağustos Balık Tutulması: Madalyonun İki Yüzü

Filiz Çakal
Filiz Çakal - Onedio Üyesi
28.08.2026 - 11:48
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Balık burcunda gerçekleşen gökyüzü olayları daima ikilik enerjisi taşır. Aralarında onları bağlayan bir kordon olsa da Balığın bir yüzü yukarı, diğer yüzü ise aşağı bakar. Hem yakınlardır hem de uzak... Bir yön bitişi, diğer yön ise başlangıcı temsil eder. Maddi ve manevi alemin kesiştiği ana hattır.

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Eğer hayatınızın gidişatının sizi tatmin etmesini istiyorsanız, ne teslim olmaktan korkacaksınız ne de tutunmaktan kaçınacaksınız.

Eğer hayatınızın gidişatının sizi tatmin etmesini istiyorsanız, ne teslim olmaktan korkacaksınız ne de tutunmaktan kaçınacaksınız.

Aslan tutulmasıyla başlayan bu evreyi Balığın kapanış fazıyla noktalıyoruz. Aslan parlamanın, Balık anlamanın yoludur. Biriyle kendimizi arar, diğeriyle buluruz.

Ağustos bize, eğer göz ardı ettiğimiz, görmekten kaçındığımız bir şey varsa bu iki tutulma arasında sınırlarımızı çizmemizi hatırlatacak. Ara ara paralize olmuş duygularımızla iki farklı duygu arasına sıkışsak bile bize sunulan ihtimalleri en yararlı olacak şekilde değerlendirmeliyiz.

Aslan ruhun yakıtı ise Balık bilinçaltının deposudur. Ne kontrol işler ne de tamamen teslim olmak... Yalnızca gerekli olana yer açılması lazımdır. Çünkü Aslan-Balık arası, sorunları ötelemeden somut çözümler üretmek demektir.

Bu evrede karma da çok hızlı tezahür eder.

Bu evrede karma da çok hızlı tezahür eder.

Örneğin; yarı yolda bırakan eş, kuyu kazan dost, sırtından hançerleyen sevgili, ekmeğinle oynayan iş arkadaşın, hakkını vermeyen patronun ve çocuğunla yarı yolda bırakan, evladının rızkını vermeyen baba... Hepsi ödemesi gereken bedelden kaçamaz! Çünkü burası kolektif dershanesidir.

Acını paylaştığın kişilerin ettiği bir ah dahi ait olduğu yere gider. Sesin yankılandıkça ödeyecekleri diyet de onlara yakınlaşır. Ancak sen de intikam gütmeyeceksin. Ay tutulması Fomalhaut'la kavuşumda... Bu yıldız ne iyiliği ne de kötülüğü havada bırakır. Her şeyi mutlaka kaynağına ulaştırır.

İyileşmek için Balığın ikiliğine; yani alma-verme, etme-bulma dengesine ihtiyaç vardır. Daha iyisi için ortada ne varsa çözülmesi, ilahi olanın maddeye, maddenin ise ilahi olana dönüşmesi gerekir. Yani hayat, hiçbir düzenin sonsuza dek sürmesine izin vermez! Bazen başlar, bazen biter, acıtır, dağılır, çözülür ve iyileşir…

Balık tutulması sis bulutunu dağıtıyor ve gerçekliği sahneye davet ediyor! Fakat bu sefer spot ışıkları yerine terazinin kefesini perdenin önüne çıkarıyor. Yüzleş, iyileş ve bitir...

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Bu makalede öne sürülen fikir ve yaklaşımlar tamamıyla yazarlarının özgün düşünceleridir ve Onedio'nun editöryal politikasını yansıtmayabilir. ©Onedio

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Filiz Çakal
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