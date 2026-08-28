28 Ağustos Balık Tutulması: Madalyonun İki Yüzü

Örneğin; yarı yolda bırakan eş, kuyu kazan dost, sırtından hançerleyen sevgili, ekmeğinle oynayan iş arkadaşın, hakkını vermeyen patronun ve çocuğunla yarı yolda bırakan, evladının rızkını vermeyen baba... Hepsi ödemesi gereken bedelden kaçamaz! Çünkü burası kolektif dershanesidir.

Acını paylaştığın kişilerin ettiği bir ah dahi ait olduğu yere gider. Sesin yankılandıkça ödeyecekleri diyet de onlara yakınlaşır. Ancak sen de intikam gütmeyeceksin. Ay tutulması Fomalhaut'la kavuşumda... Bu yıldız ne iyiliği ne de kötülüğü havada bırakır. Her şeyi mutlaka kaynağına ulaştırır.

İyileşmek için Balığın ikiliğine; yani alma-verme, etme-bulma dengesine ihtiyaç vardır. Daha iyisi için ortada ne varsa çözülmesi, ilahi olanın maddeye, maddenin ise ilahi olana dönüşmesi gerekir. Yani hayat, hiçbir düzenin sonsuza dek sürmesine izin vermez! Bazen başlar, bazen biter, acıtır, dağılır, çözülür ve iyileşir…

Balık tutulması sis bulutunu dağıtıyor ve gerçekliği sahneye davet ediyor! Fakat bu sefer spot ışıkları yerine terazinin kefesini perdenin önüne çıkarıyor. Yüzleş, iyileş ve bitir...