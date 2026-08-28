28 Ağustos Balık Tutulması: Madalyonun İki Yüzü
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Balık burcunda gerçekleşen gökyüzü olayları daima ikilik enerjisi taşır. Aralarında onları bağlayan bir kordon olsa da Balığın bir yüzü yukarı, diğer yüzü ise aşağı bakar. Hem yakınlardır hem de uzak... Bir yön bitişi, diğer yön ise başlangıcı temsil eder. Maddi ve manevi alemin kesiştiği ana hattır.
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Eğer hayatınızın gidişatının sizi tatmin etmesini istiyorsanız, ne teslim olmaktan korkacaksınız ne de tutunmaktan kaçınacaksınız.
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Bu evrede karma da çok hızlı tezahür eder.
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