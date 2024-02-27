27 Şubat Salı Akşamı Kaçırdığın Haberler
27 Şubat Salı Akşamı Kaçırdığın Haberler
28.02.2024 - 01:37
27 Şubat Salı akşamı gözden kaçırdığınız ya da tüm detayları ile yeniden okumak isteyeceğiniz haberleri sizler için derledik.
Hadi başlayalım 👇
Diyarbakır'ın Bağlar İlçesi Kaynartepe Mahallesi'nden muhtar adayı olduğu iddia edilen model Simurg Sarsılmaz bir anda sosyal medyanın gündemine oturdu. 👇
Diyarbakır'da Güzelliğiyle Büyüleyen Muhtar Adayı: Simurg Sarsılmaz
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Her geçen gün artan fahiş fiyatlar nedeniyle kredi kartını sık sık kullanan yurttaşların önüne bir zorluk daha çıktı. Kredi kartı aidatlarını yüzde 70 artıran bankalar, ücreti 1.500 TL'ye kadar yükseltti 👇
İnovasyon ve Başarı Ödülleri'nde 'Yılın En İyi Çıkış Yapan Oyuncusu' ödülüne Kızılcık Şerbeti dizisinin Nilay'ı Feyza Civelek layık görüldü. Ancak Civelek başarısından ziyade daha çok kombiniyle konuşuldu 👇
Survivor All Star'a sonradan dahil olan Sema Aydemir, Pınar'la yaptığı büyük kavganın sonucunda diskalifiye edildi. Yarışmadan ayrılan Sema, sosyal medya hesabında açıklama yaptı 👇
Survivor'dan Diskalifiye Edilen Sema Aydemir Açıklama Yaptı!
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Esra Erol'a katılan iki çocuk annesi Sevil, yüzündeki kıllar nedeniyle eşinin kendisini beğenmediğini, eviyle ilgilenmediğini ve boşanmak istediğini söyledi. Sevil, canlı yayında nasıl bu hale geldiğini anlattı 👇
Daha önce Tunceli ve ilçesi Ovacık’ın belediye başkanlığını da yapan Fatih Mehmet Maçoğlu, sürpriz bir kararla Türkiye Komünist Parti’den (TKP) İstanbul’un Kadıköy ilçesi için aday olmuştu. Maçoğlu, katıldığı canlı yayında yaptırdıkları anketin sonuçlarını açıkladı ve “büyük sürprize hazır olun” ifadelerini kullandı 👇
Eski Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin adı bu kez Meclis yoklamasında yapılan hileyle gündeme geldi 👇
Nureddin Nebati'nin Meclis Yoklamasında Hile Yapması Muhalefeti Kızdırdı
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İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Ankara'daki esnaf ziyareti sırasında bir vatandaşla tartışma yaşadı 👇
Açıklamalarıyla gündemden düşmeyen imam Halil Konakçı bu kez de “İslam’da hoşgörü falan yok” çıkışıyla tepki çekti 👇
Aksoy Araştırma’nın yaptığı şeriat araştırmasının sonuçları paylaşıldı. Türkiye’de şeriat isteyenlerin oranı yükseldi👇
Aksoy Araştırma’nın Anketi: Türkiye’de Şeriat İsteyenlerin Oranı Kaç?
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Yorumcu Serdar Ali Çelikler, dün akşam oynanan Galatasaray-Antalyaspor maçının ardından karşılaşmanın hakemleri için ağır sözler kullanmıştı. Çeliker, tepki çeken açıklamalar sonrasında özür dilemiş ve uzun süre ekranlarda olmayacağını açıklamıştı. RTÜK, programın yapıldığı VOLE uygulamasıyla ilgili harekete geçti 👇
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) bağlı İstanbul Planlama Ajansı'nın (İPA) yayımladığı "Kentsel Dönüşümde Rezerv Alan ve Riskli Alan Kavramlarına Dair Değerlendirme" raporunda İstanbul'da 200 bin yapıdan sadece 84 bini dönüştü, 7 ilçenin acil dönüşüme girmesi gerektiği belirtildi 👇
Siyasetçi Mustafa Sarıgül'ün de kredi kartlarında taksitlere yönelik ortaya attığı hem İletişim Başkanlığı hem de Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek tarafından yalanlandı 👇
Çanakkale’nin Biga ilçesinde 4.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem, İstanbul dahil çevre illerden de hissedildi 👇
Çanakkale’de 4.6 Büyüklüğünde Deprem: İstanbul’dan da Hissedildi
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