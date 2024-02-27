Aksoy Araştırma’nın Anketi: Türkiye’de Şeriat İsteyenlerin Oranı Kaç?

Cumhuriyet’ten Nagehan Yılkın’ın haberine göre; Aksoy Araştırma’nın yaptığı şeriat anketinde ilginç sonuçlar ortaya çıktı. Ankete katılan seçmenlere, 'Türkiye’nin yönetim biçimini siz belirleyecek olsanız hangisi ile yönetilmek istersiniz' sorusu soruldu. Laikliğe dayalı yönetim biçimi diyenlerin oranı yüzde 83,2 olurken, şeriata dayalı yönetim biçimi diyenlerin oranı yüzde 16, 8 olarak ölçüldü.