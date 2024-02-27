Aksoy Araştırma’nın Anketi: Türkiye’de Şeriat İsteyenlerin Oranı Kaç?
Aksoy Araştırma’nın Anketi: Türkiye’de Şeriat İsteyenlerin Oranı Kaç?
Türkiye’de son günlerde şeriat tartışmaları yaşanıyor. Avukat Feyza Altun, sosyal medyadan yaptığı şeriat paylaşımı sebebiyle gözaltına alındıktan sonra hakkında dava açılmıştı. Aksoy Araştırma’nın yaptığı şeriat araştırmasının sonuçları paylaşıldı. Türkiye’de şeriat isteyenlerin oranı yükseldi.
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Türkiye’de son günlerde şeriat tartışmaları yüksek sesle yapılıyor. Son olarak Feyza Altun da şeriat paylaşımı sonrasında zor günler geçirmişti.
Cumhuriyet’ten Nagehan Yılkın’ın haberine göre; Aksoy Araştırma’nın yaptığı şeriat anketinde ilginç sonuçlar ortaya çıktı. Ankete katılan seçmenlere, 'Türkiye’nin yönetim biçimini siz belirleyecek olsanız hangisi ile yönetilmek istersiniz' sorusu soruldu. Laikliğe dayalı yönetim biçimi diyenlerin oranı yüzde 83,2 olurken, şeriata dayalı yönetim biçimi diyenlerin oranı yüzde 16, 8 olarak ölçüldü.
Araştırma’nın sahibi Ertan Aksoy anketi yüzde 95 güven aralığında yüzde 3 hata payıyla 1067 kişi ile gerçekleştirildiğini ifade etti.
Şeriat yönetimi isteyenlerin genel seçimde verdikleri oylara göre yapılan parti sıralaması ise şöyle oldu;
Anket sonucunu değerlendiren siyaset bilimci Doç. Dr. Cangül Örnek, “Ankette AK Parti seçmenindeki oran çok yüksek göründü. Genel olarak Türkiye'de şeriat yönetimini isterim ya da dini bir yönetim altında yaşamak isterim diyen yüzde 10’luk kesim oluyordu. Bu ankette oran biraz artmış görünüyor. AK Parti ve MHP seçmenindeki şeriat isterim diyen kesimin varlığı dikkatimi çekti. AK Parti seçmeninde neredeyse bu oran yüzde 40. Şeriatı eleştiren insanlara yönelik muameleler ve yargılamalara bağlı olarak son zamanlarda gözlemlediğimiz gelişmeler şeriat istemenin toplumda normalleşmeye başladığını gösteriyor. Bu tartışmaların boşuna olmadığını, sırf bir takım radikal unsurlar mutlu olsunlar diye yapılan tartışmalar olmadıklarını görüyoruz” dedi.
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