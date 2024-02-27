TKP Kadıköy Adayı Fatih Mehmet Maçoğlu Açıkladı: “Bu Doğruysa Büyük Olay Olur”
TKP Kadıköy Adayı Fatih Mehmet Maçoğlu Açıkladı: “Bu Doğruysa Büyük Olay Olur”
Daha önce Tunceli ve ilçesi Ovacık’ın belediye başkanlığını da yapan Fatih Mehmet Maçoğlu, sürpriz bir kararla Türkiye Komünist Parti’den (TKP) İstanbul’un Kadıköy ilçesi için aday olmuştu. Maçoğlu, katıldığı canlı yayında yaptırdıkları anketin sonuçlarını açıkladı ve “büyük sürprize hazır olun” ifadelerini kullandı.
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Daha önce Tunceli ve ilçesi Ovacık’ın belediye başkanlığını da yapan Fatih Mehmet Maçoğlu, sürpriz bir kararla Türkiye Komünist Parti’den (TKP) İstanbul’un Kadıköy ilçesi için aday olmuştu. Maçoğlu, katıldığı canlı yayında yaptırdıkları anketin sonuçlarını açıkladı ve “büyük sürprize hazır olun” ifadelerini kullandı.
Maçoğlu, kendilerinin yaptırdığı anket çalışmasında hem CHP’nin hem de TKP’nin yüzde 30’un üzerinde oy aldığını söyledi. Maçoğlu, 2 puan farkla kimin önde olduğunu ise söyleme gereği duymadı.
“Açıkça şunu söyleyeyim hani biz çıkıp bu anket şirketlerine ödemeler yaparak bunu deklare etmeyi doğru bulmuyoruz. Bizim de kendimizin beraber çalıştığı gerçekten de şimdiye kadarki diyelim Ovacık ve Tunceli merkezde de beraber çalıştığımız ve bizim kazanımlarımızı da bir ya da iki puan yanılma payıyla doğru tahmin eden arkadaşlarımız var.”
“Geçen dönem AK Parti yüzde 19 alıyor, 19 nokta küsür. İYİ Parti Emre Kınay ile giriyor. 13-14 civarında oy alıyor. Ama yaptığımız araştırmaları söyleyeyim, Emre Beye özellikle kişisel oyuyla beraber bir tepki oyu da gidiyor. Yani mevcut CHP adayına olan tepki oyu da oraya gidiyor. Ama AK Parti yüzde 16 ile 19 üzerinde devamlı oy almış bölgede. Şimdi bizim girdiğimiz bu süreçte AK Parti yüzde 13- 14 civarına kadar düşüyor.”
“Aslında biz her taraftan oy alıyoruz şunu görün. Bizim hedefimiz CHP'nin tabanına oynamak değil. ‘MHP'liyim, ben geçmişte hep MHP'ye verdim ülkücüyüm.’ diyen de ‘Ben AKP'liyim, AKP'ye verdim deyip ancak bu dönem size vereceğim’ diyen de çok fazla”
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“Ben 50 yıldır CHP'liyim diyenlerin, bu dönem değiştireceğiz diyenlerin sayısı da çok yüksek. Emin olun şu anda bizimle CHP'nin oy potansiyelimiz yüzde 30'un üstünde. İkimiz de yüzde 30’un üzerindeyiz. CHP ile bizim aramızda 1-2 puan var onu da söyleyeyim. Kimin önde olduğunu söylemem ama yüzde 1-2 puan fark var.”
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