TKP Kadıköy Adayı Fatih Mehmet Maçoğlu Açıkladı: “Bu Doğruysa Büyük Olay Olur”

Daha önce Tunceli ve ilçesi Ovacık’ın belediye başkanlığını da yapan Fatih Mehmet Maçoğlu, sürpriz bir kararla Türkiye Komünist Parti’den (TKP) İstanbul’un Kadıköy ilçesi için aday olmuştu. Maçoğlu, katıldığı canlı yayında yaptırdıkları anketin sonuçlarını açıkladı ve “büyük sürprize hazır olun” ifadelerini kullandı.