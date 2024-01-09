Kadıköy'den Aday Olan Maçoğlu'nun Halk Tv'de Eleştiri Yağmuruna Tutulmasına Tepki Geldi

Tunceli Belediye Başkanı Fatih Mehmet Maçoğlu, 31 Mart'ta gerçekleşecek olan yerel seçimlerde İstanbul'un Kadıköy ilçesinden aday olacak. Türkiye Komünist Partisi'nden Kadıköy Belediye Başkanı adayı olan Maçoğlu, katıldığı Halk Tv yayınında ise eleştiri yağmuruna tutuldu.