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Kadıköy'den Aday Olan Maçoğlu'nun Halk Tv'de Eleştiri Yağmuruna Tutulmasına Tepki Geldi

Kadıköy'den Aday Olan Maçoğlu'nun Halk Tv'de Eleştiri Yağmuruna Tutulmasına Tepki Geldi

Emre Ş.
Emre Ş. - Onedio Üyesi
09.01.2024 - 13:04

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Tunceli Belediye Başkanı Fatih Mehmet Maçoğlu, 31 Mart'ta gerçekleşecek olan yerel seçimlerde İstanbul'un Kadıköy ilçesinden aday olacak. Türkiye Komünist Partisi'nden Kadıköy Belediye Başkanı adayı olan Maçoğlu, katıldığı Halk Tv yayınında ise eleştiri yağmuruna tutuldu.

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Barış Terkoğlu, Şirin Payzın ve Seyhan Avşar ile birlikte Halk Tv'de konuşan Maçoğlu'na “Neden CHP’nin kalesi olan yerde, iktidarı değil de muhalefeti zorluyorsunuz?” eleştirisi yapıldı.

Barış Terkoğlu, Şirin Payzın ve Seyhan Avşar ile birlikte Halk Tv'de konuşan Maçoğlu'na “Neden CHP’nin kalesi olan yerde, iktidarı değil de muhalefeti zorluyorsunuz?” eleştirisi yapıldı.

Kadıköy'den aday olan Fatih Mehmet Maçoğlu'na yayın boyunca 'Sanki AK Parti ile değil CHP ile yarışıyor' şeklinde eleştirilerin yöneltilmesi ise sosyal medyada tepki çekti.

Kadıköy'den aday olan Fatih Mehmet Maçoğlu'na yayın boyunca 'Sanki AK Parti ile değil CHP ile yarışıyor' şeklinde eleştirilerin yöneltilmesi ise sosyal medyada tepki çekti.

İşte o anlar: 👇

Canlı yayındaki o eleştiri yağmuruna gelen tepkiler: 👇

Canlı yayındaki o eleştiri yağmuruna gelen tepkiler: 👇
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