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Çanakkale’de 4.6 Büyüklüğünde Deprem: İstanbul’dan da Hissedildi

Çanakkale’de 4.6 Büyüklüğünde Deprem: İstanbul’dan da Hissedildi

ismail kahraman
ismail kahraman - Onedio Haber ve Gündem Editörü
27.02.2024 - 16:17 Son Güncelleme: 27.02.2024 - 16:23

Çanakkale’nin Biga ilçesinde 4.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem, İstanbul dahil çevre illerden de hissedildi.

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AFAD, 4.6 büyüklüğündeki depremin Çanakkale’nin Biga ilçesinde saat 16.09’da ve yerin yaklaşık 7 kilometre derinliğinde deprem meydan geldiğini açıkladı.

AFAD, 4.6 büyüklüğündeki depremin Çanakkale’nin Biga ilçesinde saat 16.09’da ve yerin yaklaşık 7 kilometre derinliğinde deprem meydan geldiğini açıkladı.

Deprem, kent merkezi ve başta İstanbul olmak üzere komşu illerden de hissedildi.

Deprem, kent merkezi ve başta İstanbul olmak üzere komşu illerden de hissedildi.

AFAD, depremde olumsuz bir duruma dair paylaşımda bulunmadı.

AFAD, depremde olumsuz bir duruma dair paylaşımda bulunmadı.

Geçtiğimiz günlerde yine Marmara Bölgesi’nde bulunan Bursa’nın Gemlik ilçesinde 4.1 büyüklüğü deprem meydana gelmişti.

Geçtiğimiz günlerde yine Marmara Bölgesi’nde bulunan Bursa’nın Gemlik ilçesinde 4.1 büyüklüğü deprem meydana gelmişti.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın paylaşımı

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