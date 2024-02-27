Çanakkale’de 4.6 Büyüklüğünde Deprem: İstanbul’dan da Hissedildi
Çanakkale’de 4.6 Büyüklüğünde Deprem: İstanbul’dan da Hissedildi
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AFAD, 4.6 büyüklüğündeki depremin Çanakkale’nin Biga ilçesinde saat 16.09’da ve yerin yaklaşık 7 kilometre derinliğinde deprem meydan geldiğini açıkladı.
Deprem, kent merkezi ve başta İstanbul olmak üzere komşu illerden de hissedildi.
AFAD, depremde olumsuz bir duruma dair paylaşımda bulunmadı.
Geçtiğimiz günlerde yine Marmara Bölgesi’nde bulunan Bursa’nın Gemlik ilçesinde 4.1 büyüklüğü deprem meydana gelmişti.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın paylaşımı
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