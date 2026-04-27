article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Astroloji
27 Nisan - 3 Mayıs 2026 Haftanın Yantrası: Ketu Yantra

etiket 27 Nisan - 3 Mayıs 2026 Haftanın Yantrası: Ketu Yantra

Dr.Astrolog Şenay Devi
Dr.Astrolog Şenay Devi - Onedio Üyesi
27.04.2026 - 18:57

Bu hafta gökyüzü, görünmeyeni fark etme, geçmişten gelen yükleri bırakma ve ruhsal düzeyde arınma temalarını güçlü şekilde gündeme taşıyor. Tam da bu noktada Ketu Yantra, hayatınızda dengeyi yeniden kurmak ve sizi kendi öz frekansınıza yaklaştırmak için en etkili çalışmalardan biri olarak öne çıkıyor.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Ketu, Vedik astrolojide geçmiş karmayı, içsel bilgelik kapılarını ve ruhsal çözülmeyi temsil eder.

Ketu, Vedik astrolojide geçmiş karmayı, içsel bilgelik kapılarını ve ruhsal çözülmeyi temsil eder.

Doğum haritasında doğru şekilde aktive edildiğinde; sadece olumsuz etkileri dengelemekle kalmaz, aynı zamanda diğer gezegenlerin potansiyelini de açığa çıkarır. Bu nedenle Ketu Yantra, yalnızca bir dengeleme aracı değil, aynı zamanda bir güç yükseltme sistemidir.

Bu özel çalışma; sağlık, bereket, koruma, şans, aşk ve süreklilik gibi yaşamın temel alanlarında enerjiyi destekler. İş hayatında ise görünürlük, başarı ve tanınmışlık artışı sağlar. Özellikle kendi yolunu çizmek isteyen, kaderini bilinçli şekilde yönlendirmek isteyen kişiler için güçlü bir anahtar görevi görür.

Yantranın etkisi, yalnızca sembolün kendisinden değil; nasıl, ne zaman ve hangi materyalle hazırlandığından gelir. Bu nedenle AstrodehA yaklaşımı, standart ve herkese aynı uygulanan yöntemlerin ötesine geçer. Her bireyin doğum haritası analiz edilerek, element dengesi belirlenir ve yantra buna göre özel olarak hazırlanır. Gezegen saatleri dikkate alınarak yapılan bu çalışma, sizi genel bir enerjiye değil, sizin için doğru olan frekansa bağlar.

Ketu Yantra, 20x20 ölçülerinde oniks taşı üzerine hazırlanır. Oniks, negatif enerjiyi absorbe ederek güçlü bir koruma alanı oluşturur. Kullanılan materyaller ise tamamen kişiye özeldir. Bakır, enerjiyi ileten ve aktive eden güçlü bir iletken olarak çalışır. Altın, yüksek frekanslı güç ve otorite enerjisini taşır. Gümüş ise sezgiyi ve duygusal dengeyi destekler. Doğru materyal seçimi, yantranın etkisini doğrudan belirler.

Ayrıca 14 9 16 15 13 11 10 17 12 sayı sekansları, gezegen frekansları ile uyumlanarak çalışmaya entegre edilir. Bu sayılar rastgele değil, enerji sisteminizle rezonansa girecek şekilde özel olarak kullanılır.

Kullanım alanı da en az hazırlık kadar önemlidir. Evinizin ya da ofisinizin doğu duvarında konumlandırılması, enerjinin doğru akışını destekler ve yantranın etkisini maksimum seviyeye taşır.

Unutulmaması gereken en önemli gerçek şudur: Yantra bir obje değildir. Doğru hazırlandığında sizin enerjinizle çalışan, sizi dönüştüren ve hayatınıza yön veren bir sistemdir. Bu nedenle rastgele alınan, kişisel frekansınızla uyumlu olmayan çalışmalar beklenen etkiyi vermez.

Tüm yantra tasarımları, uluslararası marka koruması altında olup izinsiz çoğaltılması ve kullanılması yasal olarak korunmaktadır. Bu, çalışmanın özgünlüğünü ve enerjisel bütünlüğünü korumak adına büyük önem taşır.

Sembollerle çalışmak, bilinçli bir seçimdir. Doğru zamanda doğru sembolle buluştuğunuzda, sadece hayatınızda değişim başlatmazsınız. Aynı zamanda kendi kaderiniz üzerinde söz sahibi olmayı öğrenirsiniz.

Gökler rehberiniz, yolunuz açık olsun.

AstrodehA.

Facebook

Web

Instagram 

YouTube

Bu makalede öne sürülen fikir ve yaklaşımlar tamamıyla yazarlarının özgün düşünceleridir ve Onedio'nun editöryal politikasını yansıtmayabilir.

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Dr.Astrolog Şenay Devi
Dr.Astrolog Şenay Devi
Onedio Üyesi
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam