27 Nisan - 3 Mayıs 2026 Haftalık Numereskobunuz

Dr.Astrolog Şenay Devi
27.04.2026 - 19:01

Bu hafta gökyüzü, kısa ama çok katmanlı bir titreşimle çalışıyor. 101712 sayı sekansı, yüzeyde basit görünse de içinde hem başlangıç hem tamamlanma hem de kaderi hızlandıran bir frekans barındırıyor. Bu sekans bir “mühür” gibi çalışır. Doğru niyetle kullanıldığında kişinin hayatındaki tıkanmış alanları açar, geciken konuları hızlandırır ve özellikle aşk, para, iş ve ilişkiler alanında görünmeyeni görünür hale getirir.

Bu sekansın çalışma mantığı şudur:

1 sayısı ile başlar, yani seni başlatır.

0 ile genişler, yani kader alanını açar.

1 tekrar eder, yani kararlılığı sınar.

7 devreye girer, yani ruhsal kapıları açar.

1 tekrar gelir, yani seçim yaptırır.

2 ile sonuçlanır, yani kader ortaklıklarını aktive eder.

Bu nedenle bu hafta sadece olaylar değil, seçimler de belirleyici olacak.

Bir bardak suya 101712 sayı sekansını 7 kez okuyarak niyet et. Bu suyu sabah aç karna veya gece uyumadan önce iç. Niyetin net olsun. Bu sekans kararsızlığa değil, netliğe çalışır.

Şimdi 1’den 9’a kadar doğum yılı sayısına göre bu sekansın etkilerini detaylı şekilde inceleyelim.

1 SAYISI

Bu hafta senin için yeniden doğuş haftası. 101712 sekansı senin hayatında ertelediğin konuları artık başlatman için baskı kuracak. İş alanında yeni bir kapı açılabilir ama bu kapı cesaret ister. Aşk hayatında geçmişten gelen bir konu tekrar gündeme gelebilir. Ya tamamen kapatacaksın ya da yeniden başlatacaksın. Para konusunda beklenmedik bir giriş olabilir fakat aynı hızla çıkış da olabilir. Dengeyi kurmak zorundasın. Bu hafta sana şunu öğretir: Başlat ama kontrol etmeyi unutma.

2 SAYISI

Bu sekans senin ilişkiler alanını doğrudan tetikliyor. Özellikle duygusal bağlar testten geçecek. Aşk hayatında bir netleşme yaşanır. Kararsız kaldığın bir kişi veya ilişki artık ya tamam ya devam noktasına gelir. İş hayatında ortaklık konuları öne çıkar. Yanlış kişiyle ilerliyorsan bu hafta bunu fark edersin. Para akışı başkalarına bağlı olabilir. Bu hafta sana şunu öğretir: Herkesle değil, doğru kişiyle ilerle.

3 SAYISI

Senin için bu hafta iletişim kaderi belirliyor. Söylediğin her söz, yazdığın her mesaj bir kapı açabilir ya da kapatabilir. 101712 sekansı zihinsel netlik verir ama aynı zamanda seni yüzleşmeye zorlar. Aşk hayatında konuşulmamış konular gündeme gelir. İş hayatında bir teklif veya görüşme önem kazanır. Para alanında küçük ama sürekli kazançlar artabilir. Bu hafta sana şunu öğretir: Doğru zamanda doğru kelime hayat değiştirir.

4 SAYISI

Bu hafta senin düzenin test ediliyor. 101712 sekansı seni konfor alanından çıkarmak için çalışır. İş hayatında beklenmedik değişimler olabilir. Planların dışına çıkmak zorunda kalabilirsin. Aşk hayatında duygularını bastırdığın bir durum patlayabilir. Para konusunda ani bir harcama gündeme gelebilir. Bu hafta sana şunu öğretir: Kontrol sandığın şey aslında sadece alışkanlıktı.

5 SAYISI

Senin için hareket ve değişim haftası. 101712 sekansı seni hızlandırır. Beklediğin haberler gelebilir, ani gelişmeler yaşanabilir. Aşk hayatında sürpriz bir tanışma veya ani bir yakınlaşma olabilir. İş hayatında yeni fırsatlar kapını çalabilir. Para konusunda risk alma isteğin artar ama dikkatli olman gerekir. Bu hafta sana şunu öğretir: Hızlı gelen her şey kalıcı olmayabilir.

6 SAYISI

Bu hafta kalp alanın aktif. 101712 sekansı duygusal derinliği artırır. Aşk hayatında yoğun duygular yaşayabilirsin. Bir ilişki derinleşebilir ya da seni zorlayan bir bağdan özgürleşebilirsin. İş hayatında sorumlulukların artar. Para konusunda aile veya ev ile ilgili harcamalar gündeme gelebilir. Bu hafta sana şunu öğretir: Sevgi emek ister ama bazen bırakmak da sevgidir.

7 SAYISI

Bu sekans senin ruhsal kapılarını açıyor. İçsel farkındalıkların artar. Sezgilerin güçlenir. Aşk hayatında yüzeysel ilişkiler seni tatmin etmez, daha derin bağlar ararsın. İş hayatında yalnız çalışmak isteyebilirsin. Para konusunda ani bir kazançtan çok içsel huzur önem kazanır. Bu hafta sana şunu öğretir: Her şey dışarıda değil, asıl cevap içeride.

8 SAYISI

Para ve güç alanın aktive oluyor. 101712 sekansı seni maddi olarak büyütmek ister ama önce seni test eder. İş hayatında büyük bir fırsat gelebilir. Bu fırsatı doğru değerlendirirsen uzun vadeli kazanç sağlar. Aşk hayatında güç dengeleri önem kazanır. Para konusunda büyük giriş çıkışlar olabilir. Bu hafta sana şunu öğretir: Güç, doğru kullanıldığında bereket getirir.

9 SAYISI

Tamamlanma ve kapanış haftasındasın. 101712 sekansı hayatındaki eski döngüleri kapatmak için çalışır. Aşk hayatında bitmesi gereken bir ilişki sonlanabilir. İş hayatında bir dönem kapanır ve yeni bir yol açılır. Para konusunda geçmişten gelen bir konu sonuçlanır. Bu hafta sana şunu öğretir: Bitmeden yenisi başlamaz.

Genel Mesaj

Bu hafta sıradan bir hafta değil. 101712 sekansı seni beklettiğin, ertelediğin ve görmezden geldiğin konularla yüzleştirir. Kaçtığın her şey önüne gelir. Ama bu bir ceza değil, hızlandırılmış bir kader temizliğidir.

Net olursan kazanırsın.

Kararsız kalırsan kaybedersin.

Ve unutma

Bu hafta düşündüğün değil, karar verdiğin hayatını değiştirir.

Gökler rehberimiz yolumuz ışık olsun. 

AstrodehA

Bu makalede öne sürülen fikir ve yaklaşımlar tamamıyla yazarlarının özgün düşünceleridir ve Onedio'nun editöryal politikasını yansıtmayabilir.

