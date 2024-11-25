25 Kasım Pazartesi Akşamı Kaçırdığın Haberler
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
25 Kasım Pazartesi Akşamı Kaçırdığın Haberler
Dün akşam gözden kaçırdığınız ya da tüm detayları ile yeniden okuyup 'ne olmuştu ya' diyeceğiniz haberleri sizler için derledik.
İşte 25 Kasım Pazartesi akşamının gözden kaçırılmaması gereken ve mutlaka okumanız gereken içerikleri...
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Varank'ın, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'i alıntıladığı paylaşımda kullandığı, 'Milli Eğitim Bakanımız açıkladı, gönderilen yazıda kreşlerle alakalı hiçbir ifade yok' ifadelerine belgelerle yanıt vererek, 'Tweet bu kadar, gerizekalı!' dedi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Sedat Peker dosyasında sanık olarak yargılanan, Sedat Peker’in avukatlığını da yapan Ayhan Sağıroğlu hayatını kaybetti. Sağıroğlu’nun vefatını Sedat Peker de sosyal medya hesabından paylaşarak duyurdu.
Milliyetçi Hareket Partisi kurucusu ve ilk genel başkanı Alparslan Türkeş ülkücü camia için önemli bir politik figür. 25 Kasım 1917 doğumlu eski asker ve siyasetçinin doğum gününü ülkücü camiadan pek çok kişi andı. Bu isimlerden biri de MHP çıkışlı olan Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ oldu. Ancak paylaşımında cumhuriyetin ilk başbakanı ve ikinci cumhurbaşkanı olan İsmet İnönü detayı da vardı. O paylaşıma Muharrem İnce de tepki gösterdi.
İzmir Aliağa’daki TÜPRAŞ Rafinerisi'nde bir patlama meydana geldi. Ham petrol ünitesi fırınında meydana geldiği öğrenilen patlamanın ardından yangın çıktı. Patlama be yangın sonrasında TÜPRAŞ'tan açıklama yapıldı. Yapılan açıklamada 'Hampetrol Ünitelerimizden bir tanesinde yangın meydana gelmiştir. Ünite duruşa geçirilmiş, rafineri teknik ekiplerimiz tarafından ilgili resmi birimlerle iş birliği ve koordinasyon içinde olaya müdahale edilmiş, yangın kontrol altına alınmış ve söndürülmüştür denildi.
Geçtiğimiz sezona ortasından başlamasına rağmen daha ikinci haftada reytinglerde zirveye oturmayı başaran Kızıl Goncalar, aynı başarısını ikinci sezonuyla da sürdürüyor. İkinci sezon başında annesiyle ilgili öğrendikleri sebebiyle kendi benliğini yitiren Cüneyd, birkaç hafta boyunca kendini seküler bir Levent olarak görmüştü. Bu duruma biz izleyiciler kadar Mert Yazıcıoğlu da içerlemiş, neyseki sonunda Cüneyd'imize kavuşmuştuk. Kendini yeniden bulan Cüneyd, son bölümde Levent'le derin bir sohbete girdi. Bu anlamlı ve duygusal sohbet bölüme damga vurdu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Yeşilçam'ın usta isimlerinden Metin Akpınar'ın evlilik dışı yaşadığı bir ilişkisinden ikiz kızları olduğu öğrenilmişti. Yıllar sonra ortaya çıkan kızlardan Duygu Nebioğlu, uzun zamandır görmedikleri annesi Suphiye Orancı'ya ulaşmaya çalışmıştı. Ortalığın hareketlendiği anlarda Nebioğlu annesinin toplamda dört çocuğu olduğunu, hatta ablası Dilara Gülatan'ın babasının da Uğur Dündar olduğunu öne sürünce sular daha da hareketlenmişti. Usta gazeteci Uğur Dündar, iddialarının ilk gününden beri bunun gerçek olmadığını üzerine basa basa söylemişti. DNA testi sonucu negatif çıkmasına rağmen Dilara Gülatan'ın Adli Tıp'a itirazı Dündar'ın sabrını taşırmıştı. Kendisine yönelik iftiraların devam ettiğini açıklayan başarılı gazeteci sosyal medya hesabından rest çeken yeni bir açıklama yaptı.
A Milli Erkek Basketbol Takımı, 2025 Avrupa Şampiyonası Elemeleri B Grubu'nda Macaristan'ı 81-76 mağlup ederek turnuvaya katılma hakkını kazandı. Bu galibiyetle ay-yıldızlılar, üst üste 15. kez Avrupa Şampiyonası'nda mücadele etme hakkı elde etmiş oldu.
Her yıl 14 Şubat’ta kutladığımız Sevgililer Günü’nün hikayesini biliyor musunuz? 14 Şubat geldiğinde sevgililer birbirlerine hediye alır ve aşklarını pekiştirirler. Ancak, Sevgililer Günü’nün tarihçesi, @gencmotto isimli sosyal medya hesabından paylaşıldığına göre, aslında bir ölümle ilgili. Her yıl, sevenlerin birbirlerine hediyeler yağdırdığı, sevgilisi olmayanların ise imrenerek baktığı bu özel günün arkasında, bir rahibin fedakarlığı var.
Her açıklamasıyla sosyal medyada gündem yaratmayı başaran Didem Soydan magazinin en gözde isimlerinden. Kendisi radikal sözleri, tartışma yaratan pozları derken ne yapsa dikkatleri üzerine çekiyor. Ünlü manken bu sefer de oyuncu Fırat Çelik'le dansı yüzünden öne çıktı. Bir mekanda dansöz oynarken arka tarafta dans eden Fırat Çelik ve Didem Soydan'ın epey samimi halleri kameraya fena takıldı.
Kızılcık Şerbeti üçüncü sezonuyla sürerken diziye bu sezon dahil olan oyuncular izleyici tarafından pek sevilmemişti. Bu sebeple Giray ve Heves arasındaki yasak aşk bile ortaya çıkmadan, bambaşka sebeplerden karakterlerin hikayesine son verildi. Hatta Kaan Taşaner için tüm bu süreç büyük bir öfke yaratmış ve diziye katılmasını 'pişmanlık' olarak yorumlamasına yol açmıştı. Bununla da sınırlı kalınmadı, diziye bu sezon dahil olan bir başka oyuncunun daha diziden ayrılacağı açıklandı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan (AFAD) yapılan açıklamaya göre Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde saat 20:20'de 4.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Malatya depreminden 8 dakika sonra da Muğla Datça’da 3.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, futbolculuk kariyerine dair bir anketin ortaya çıkmasının ardından sosyal medyada gündem oldu. Futbolculuk dönemine ait kişisel tercihlerine yer verilen anketle, Buruk’un hayatına dair önemli detaylar gün yüzüne çıktı. Hem futbolculuk hem de teknik direktörlük döneminde dikkat çekici başarıla imza atan ismin en sevdiği şeyler bakalım nelermiş?
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın