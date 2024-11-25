12 Dev Adam 2025 Avrupa Şampiyonası'nda Yer Almayı Garantiledi!
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12 Dev Adam 2025 Avrupa Şampiyonası'nda Yer Almayı Garantiledi!
A Milli Erkek Basketbol Takımı, 2025 Avrupa Şampiyonası Elemeleri B Grubu'nda Macaristan'ı 81-76 mağlup ederek turnuvaya katılma hakkını kazandı. Bu galibiyetle ay-yıldızlılar, üst üste 15. kez Avrupa Şampiyonası'nda mücadele etme hakkı elde etmiş oldu.
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Sporun heyecanını kelimelerle buluşturmaya çalışan bir editörüm. Yeni medya mezunu olarak, dijital dünyanın dinamiklerine oldukça hakimim. Hem güncel hem de özgün içerikler hazırlayarak kitleme farklı bir bakış açısı sunmayı hedefliyorum. Sporun sadece bir oyun değil, bir tutku, bir yaşam biçimi ve evrensel bir dil olduğuna inanıyorum.
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