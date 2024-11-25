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12 Dev Adam 2025 Avrupa Şampiyonası'nda Yer Almayı Garantiledi!

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12 Dev Adam 2025 Avrupa Şampiyonası'nda Yer Almayı Garantiledi!

Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir - Spor Editörü
25.11.2024 - 22:10

A Milli Erkek Basketbol Takımı, 2025 Avrupa Şampiyonası Elemeleri B Grubu'nda Macaristan'ı 81-76 mağlup ederek turnuvaya katılma hakkını kazandı. Bu galibiyetle ay-yıldızlılar, üst üste 15. kez Avrupa Şampiyonası'nda mücadele etme hakkı elde etmiş oldu.

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Elemelerin bitimine iki maç kala bileti kaptık

Elemelerin bitimine iki maç kala bileti kaptık

2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası Elemeleri B Grubu'nda mücadele eden 12 Dev Adam, gruptaki dördüncü maçında üçüncü galibiyetini alarak turnuvaya katılmayı garantiledi. Milliler, deplasmanda Macaristan'ı 76-81'lik skor ile geçti. Cedi Osman, 33 sayıyla galibiyette öne çıkan isim oldu. Ömer Faruk Yurtseven de 22 sayı kaydederek dikkat çekici bir performans ortaya koydu.

Sırdaki rakipler

Sırdaki rakipler

Ay-yıldızlılar, 20 Şubat'ta İtalya'yı konuk edecek hemen ardından da 23 Şubat'ta İzlanda deplasmanına gidecek.

EuroBasket 2025 ne zaman?

EuroBasket 2025 ne zaman?

EuroBasket 2025, Letonya, Güney Kıbrıs ve Finlandiya'nın ev sahipliğinde 27 Ağustos – 14 Eylül 2025 tarihleri arasında gerçekleştirilecek

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Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir
Spor Editörü
Sporun heyecanını kelimelerle buluşturmaya çalışan bir editörüm. Yeni medya mezunu olarak, dijital dünyanın dinamiklerine oldukça hakimim. Hem güncel hem de özgün içerikler hazırlayarak kitleme farklı bir bakış açısı sunmayı hedefliyorum. Sporun sadece bir oyun değil, bir tutku, bir yaşam biçimi ve evrensel bir dil olduğuna inanıyorum.
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